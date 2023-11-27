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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 17:43

Dev buz kütleleri sanat eserine dönüştürülüyor!

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'da kurulan 'Ata Buz Müzesi'nde, Atatürk Üniversitesi öğrencilerince dev buz kütleleri, testere ve ütü yardımıyla sanat eseri haline getiriliyor.

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