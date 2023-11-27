Dev buz kütleleri sanat eserine dönüştürülüyor!

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Kış mevsiminin sert geçtiği kentlerden Erzurum'da, 2019'da Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan müze, Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliği taşıyor.

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Üniversitenin heykel bölümündeki öğretim üyeleri öncülüğünde müzede, aralıklarla yeni projeler üretilerek ziyaretçilere farklı sergiler sunuluyor. Buz üretimi ile başlanan sanatsal yolculukta öğrenciler, hocaların gözetiminde çeşitli araç gereçlerle dev buz kalıplarını birer esere dönüştürüyor.

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Motorlu ve normal testere ile bıçak gibi malzemelerle yontulan dev buz kalıplarına şekil vermek için ütüler de kullanılıyor. Çalışmanın şekline göre 100 veya 200 derece verilen ütü ısısıyla buzlar kısmen eritiliyor.

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Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı ve Ata Buz Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat, AA muhabirine, öğrencilerin seçmeli olarak yer aldıkları buz dersinde heykeller ve çeşitli sanat eserleri yaptıklarını söyledi.

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Bulat, açıldığından bu yana müzede çok farklı etkinliklerin gerçekleştirildiğini belirtti. Öğrencilerin işleri gereği soğuk ortamda çalıştığını dile getiren Bulat, "Eksi 5 derece, buz kütlelerinin birbirine yapışması için ısıtılmış bir araç lazım oluyor. Bu ısıtmayı da ütülerle yapıyoruz. Ütü ısıttığı zaman buz suya dönüşüyor. Bunlar birbirine yapıştırırken, montalarken, büyütürken kullanılıyor. El testere ve makineli elektrik testerelerini de formu biçimlerken kullanıyoruz." dedi.

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"Ortalama 1 aya bir yapı sonuçlanıyor" Buzların blok halinde 10-12 günde üretildiğini işaret eden Bulat, şunları kaydetti: "Buzlar blok olarak üretilince testerelerle kesiliyor ve depolanıyor. Buzlar belli miktara ulaşacağı zamana kadar da proje aşaması olan çizim, tasarım, maket gibi işlemler yapılıyor. Çizimlerden sonra öğrencilerimiz, hocalarımızın kontrolünde uygulamaya geçiyor. Burada bir yapıyı sıfırdan inşa ediyoruz. Ortalama 1 aya bir yapı sonuçlanıyor. Müzemizin dünyadaki diğer örneklerinden farkı, sanat öğrencilerimizin burayı atölye gibi kullanmaları. Bu çalışmanın da her şeyini yaşayarak öğreniyorlar. Gelecekte de buz heykel sanatçılarının yetişmesine katkı sağlanıyor."

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Öğrenciler, haftada 5 saat eğitim görüyor Adana'dan gelen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 3. sınıf öğrencisi Furkan Dinç, müzede eğitim görebildikleri için çok şanslı olduklarını, haftada 5 saat buzdan heykel eğitimi gördüklerini söyledi.

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Heykel bölümü 3. sınıf öğrencisi Handan Polat da buz müzesi dikkatini çektiği için heykel bölümünü seçtiğini ifade ederek, "Zor ama eğlenceli. Hevesle gelip hevesle çalışıyoruz. Evler yapıyoruz. İnşallah bitince ortaya güzel bir eser çıkacak." diye konuştu.