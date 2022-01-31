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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 09:29

Denizin derinliklerinden çıkarıldı! Yıllarca bulunmayı bekledi

Tankların 1945 yılında batan ‘Thomas Donaldson' isimli nakliye gemisinin ambarında bulunduğu belirtildi.

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