Denizde dehşet anları! Yamyam köpek balığı rakibini tek lokmada yutmaya çalıştı

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Yamyam köpek balığı rakibini tek lokmada yutmaya çalışırken o anlar Vorster tarafından görüntülendi. İşte kan donduran o anlar...

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12 yıldır köpek balıkları üzerine araştırma yapan Mia Vorster, çok nadir olan bir olaya şahit oldu. Yamyam köpek balığı rakibini tek lokmada yutmaya çalıştı.

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Olağanüstü olay, Güney Afrika'nın Doğu Burnu'nda yaşandı. Vahşi Doğa Uzmanı Mia Vorster ve uzman köpek balığı rehberi Ali ile Güney Afrika'daki Aliwal Shoal'da yaşandı.

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Her gün bu muhteşem hayvanlarla yüzdüğünü ifade eden Vorster, böylesine büyük bir olaya ilk kez şahit olduğunu söyledi. Bunun insanlar için aslında ne kadar tehlikeli olduğunun altını çizen Vorster olayı şöyle anlattı:

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Köpek balıkları bazen hata yapabilir ancak bu tam anlamıyla bir saldırganlık değildir. Büyük olan köpek balığı bir anda yanındaki rakibinin kafasını ağzına aldı.

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Normalde çok arkadaş canlısı ve rahatlar. Her gün bizi ziyarete geliyorlar. Son 12 yıldır sürekli birlikte yüzüyoruz. Böyle bir şeyi ilk defa yaşadık.

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GoPro ile çekim yaptığımız için böylesine muhteşem bir olaya tanıklık ettik. Hızlı ve enerjik olan bu canlılar, küçük balık gruplarına saldırırken suyun içinde bir sıçrama yapıyor.

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Yaşadığımız olayda da buna benzer bir şey meydana geldi. Asıl hedefi farklı olan köpek balığı bir anda diğer rakibine atak yaptı.

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Neyse ki bu olayda her iki köpek balığı da herhangi bir zarar görmedi ve yollarında devam ettiler. İki taraftan biri olayı sürdürse sonuçları daha ağır olabilirdi.

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İşte vahşi doğanın en acımasız anları...

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