  • $27,2711
  • 28,9259
  • 1672.31
  • 8305.74

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 16:00

Denizde dehşet anları! Yamyam köpek balığı rakibini tek lokmada yutmaya çalıştı

12 yıldır köpek balıkları üzerine araştırma yapan Mia Vorster çok nadir rastlanan bir olaya tanıklık etti.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.