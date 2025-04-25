Denizde dehşet anları! Köpekbalıklarının arasına dalınca olanlar oldu

Yamyam köpek balığı rakibini tek lokmada yutmaya çalışırken o anlar Vorster tarafından görüntülendi. İşte kan donduran o anlar...
Olağanüstü olay, Güney Afrika'nın Doğu Burnu'nda yaşandı. Vahşi Doğa Uzmanı Mia Vorster ve uzman köpek balığı rehberi Ali ile Güney Afrika'daki Aliwal Shoal'da yaşandı.
Köpek balıkları bazen hata yapabilir ancak bu tam anlamıyla bir saldırganlık değildir. Büyük olan köpek balığı bir anda yanındaki rakibinin kafasını ağzına aldı.
GoPro ile çekim yaptığımız için böylesine muhteşem bir olaya tanıklık ettik. Hızlı ve enerjik olan bu canlılar, küçük balık gruplarına saldırırken suyun içinde bir sıçrama yapıyor.
Neyse ki bu olayda her iki köpek balığı da herhangi bir zarar görmedi ve yollarında devam ettiler. İki taraftan biri olayı sürdürse sonuçları daha ağır olabilirdi.