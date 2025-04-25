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TREND
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 15:05 |

Denizde dehşet anları! Köpekbalıklarının arasına dalınca olanlar oldu

12 yıldır köpek balıkları üzerine araştırma yapan Mia Vorster çok nadir rastlanan bir olaya tanıklık etti.

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