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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 09:29

Dalış sırasında köpekbalığına yem oluyordu! Okyanusta dehşet anları

Okyanusta dalış yaparken az daha köpekbalığına yem oluyordu.

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