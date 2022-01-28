Dalış sırasında köpekbalığına yem oluyordu! Okyanusta dehşet anları

1 / 44



2 / 44



3 / 44



4 / 44



5 / 44



6 / 44



7 / 44



8 / 44



9 / 44



10 / 44



11 / 44



12 / 44



13 / 44



14 / 44

Güney Afrika yakınlarındaki Fok Adası kıyılarında çekim yapan fotoğrafçı Brandon Kilbride köpekbalığının fok avını böyle görüntüledi.

15 / 44

Avına sinsice yaklaşan korkunç balık,

16 / 44

Bir darbeyle foku ağzına attı.

17 / 44

O anları fotoğraflayan Kilbride'yi de şoka uğratan kareler böyle görüntülendi.

18 / 44

İşte 70 bine yakın fok balığına ev sahipliği yapan ve ismini de buradan alan adanın açıklarında yakaladığı o nefes kesici anlar...

19 / 44

Beyaz köpek balığının, Cape açıklarında saatte 40 kilometre civarında bir süratle aniden denizden fırlayarak foka hamle yaptığı dramatik an, bir fotoğrafçı tarafından yakalandı. Çarpıcı fotoğraf yaban hayatı fotoğrafçısı Steve Bloom (59) tarafından çekildi. Güney Afrikalı Bloom bu fotoğrafı çekebilmek için küçük bir sandalda 16 gün sabırla bekledi.

20 / 44

Fotoğraf Güney Afrika açıklarında bulunan False Bay Seal Adası yakınlarında çekildi... Güney Afrika'nın köpekbalığı kaynayan sahillerinde tekneyle gezen turistler inanılmaz bir ana şahit oldu. Denizin içinden aniden çıkan dev köpek balığının fok balığına saldırış anı böyle görüntülendi.

21 / 44



22 / 44



23 / 44



24 / 44



25 / 44



26 / 44



27 / 44



28 / 44



29 / 44



30 / 44



31 / 44



32 / 44



33 / 44



34 / 44



35 / 44



36 / 44



37 / 44



38 / 44



39 / 44



40 / 44



41 / 44



42 / 44



43 / 44

