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TREND
Eklenme tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 09:30

Dalgıç hayatının şokunu yaşadı! Öyle bir şey buldu ki

Suya daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi.

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