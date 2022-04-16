Dalgıç hayatının şokunu yaşadı! Öyle bir şey buldu ki

ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki dalgıç şaşkına döndü!
Olayın kahramanı... Man River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün.
Olayın yaşandığı şelale ise bu...
Ve dalgıç şelaleye dalıveriyor! Ama onu çok ilginç bir şey bekliyor...
Kullandığı dedektörle gözleriyle göremediği metalleri bir bir fark ediyor.
Ve arama faaliyetleri sonuç vermeye başlıyor!
Bu da dalgıçın bulduğu 'şey'leri koyduğu minik sepeti...
Uzaktan yüzüğe benziyor ama...
Pek de öyle değilmiş işin aslı!
Güneş gözlüğü... Kim bilir nasıl düştü!
Bir gözlük daha... Gözlükler burada konsey kurmuş deyim yerindeyse!
Ve asıl bomba şimdi kumun altından çıkıveriyor!
Biraz daha dikkatlice bakınca... Evet bir telefon!
iPhone 6 Plus veya iPhone 7 Plus olabilir...
Telefon su geçirmez kılıfı takılı halde düştüğünden dalgıç şüpheleniyor!
Ya çalışıyorsa?
Dalgıç önce karaya çıkıyor ve...
Topladığı ne varsa önüne tek tek koyuyor.
Ve iPhone 6S Plus... Evet model buymuş!
Şimdi de iPhone'u hemen bilgisayara bağlayıp çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor.
Ve evet... Ekrana ilk görüntü geldi bile! Neredeyse 9 aydır şelalenin dibinde duran iPhone'a kılıfı sayesinde hiçbir şey olmamış!
Şimdi de dalgıç, etik olanı yapıyor ve ekran kilidi bulunmayan telefonu açıp sahibinin numarasını buluyor.
Sahibini arayıp telefonu bulduğunu söylüyor.