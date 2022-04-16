Dalgıç hayatının şokunu yaşadı! Öyle bir şey buldu ki

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ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki dalgıç şaşkına döndü!

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Olayın kahramanı... Man River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün.

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Olayın yaşandığı şelale ise bu...

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Ve dalgıç şelaleye dalıveriyor! Ama onu çok ilginç bir şey bekliyor...

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Kullandığı dedektörle gözleriyle göremediği metalleri bir bir fark ediyor.

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Ve arama faaliyetleri sonuç vermeye başlıyor!

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Bir adet çakı...

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25 cent...

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Bu da dalgıçın bulduğu 'şey'leri koyduğu minik sepeti...

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Uzaktan yüzüğe benziyor ama...

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Pek de öyle değilmiş işin aslı!

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Güneş gözlüğü... Kim bilir nasıl düştü!

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Bir gözlük daha... Gözlükler burada konsey kurmuş deyim yerindeyse!

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Ve asıl bomba şimdi kumun altından çıkıveriyor!

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Biraz daha dikkatlice bakınca... Evet bir telefon!

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Hem de iPhone!

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iPhone 6 Plus veya iPhone 7 Plus olabilir...

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Telefon su geçirmez kılıfı takılı halde düştüğünden dalgıç şüpheleniyor!

Ya çalışıyorsa?



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Dalgıç önce karaya çıkıyor ve...

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Topladığı ne varsa önüne tek tek koyuyor.

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Ve iPhone 6S Plus... Evet model buymuş!

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Hala kılıfın içinde...

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Şimdi de iPhone'u hemen bilgisayara bağlayıp çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor.

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Ve evet... Ekrana ilk görüntü geldi bile! Neredeyse 9 aydır şelalenin dibinde duran iPhone'a kılıfı sayesinde hiçbir şey olmamış!

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Şimdi de dalgıç, etik olanı yapıyor ve ekran kilidi bulunmayan telefonu açıp sahibinin numarasını buluyor.



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Sahibini arayıp telefonu bulduğunu söylüyor.

