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TREND
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 17:40

Daha önce yamuk çene itirafıyla gündem olmuştu! Öykü Karayel şimdi de yeni imajıyla gündemde

Show Tv'nin yeni dizisi Arak'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel yeni imajı ile gündem oldu. Uzun saçlarını Zeynep karakteri için kısa kestiren güzel oyuncunun kıyafet seçimleri de çok konuşuldu. Öykü Karayel, geçtiğimiz sene katıldığı bir programda çenesinin yamuk olduğunu itiraf etmişti...

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