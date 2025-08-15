Çürüyen domateslerinizi sakın çöpe atmayın! Faydalarını duyunca şoke olacaksınız

Alışveriş yaparken araya kaynayan veya saklama koşullarından dolayı çürüyen domateslerinizi çöpe atıyorsanız sakın atmayın.
Ancak yaz ayının favori besinlerinden olan domates de ne yazık ki doğru şekilde saklanmadığında hemen çürüyebiliyor.
Küflenen ve çürüyen domatesleri kesinlikle yiyemiyoruz ama domatesin yemek dışında bir çok faydası var.
ÇÜRÜK DOMATESTEN ÇİÇEK GÜBRESİ
Eğer elinizde çürük domates varsa çiçek gübresi olarak değerlendirebilirsiniz. Bunun için domatesleri bıçakla küçük parçalar halinde kesin ve bir kaba koyun, içine biraz pirinç yıkama suyu dökün ve ıslatın, ardından plastik bir örtü ile örtün ve mayalanmaya bırakın
BUZDOLABINDAKİ LEKELERDEN VE KÖTÜ KOKULARDAN KURTULUN
Buzdolapları içerisindeki yiyecekler yüzünden veya belli bir kullanımdan sonra kokmaya başlar. Buna engel olmak için elinizdeki çürük domatesleri püre haline getirin domateslerin suyuna bir bez batırın ve buzdolabını silin. Sadece lekeleri değil, buzdolabındaki kötü kokunun da yok olduğunu göreceksiniz. Hem buzdolabınız temizlenecek hem de kötü kokudan arınacak.
ÇÜRÜK DOMATESLERİNİZLE TÜM METAL EŞYALARI TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ
Çürük domateslerin içindeki asetik asit metal ile reaksiyona girer ve bıçak, çatal gibi metal kapları, tuvaletteki muslukları vb. temizlemek için kullanılabilir. Çürük domatesleri temizlenecek kapların üzerine sürün ve yaklaşık on dakika bekletin. Ardından kağıt havluyla silin, suyla durulayın ve temiz bir bezle kurulayın.