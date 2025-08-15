Çürüyen domateslerinizi sakın çöpe atmayın! Faydalarını duyunca şoke olacaksınız

BUZDOLABINDAKİ LEKELERDEN VE KÖTÜ KOKULARDAN KURTULUN





Buzdolapları içerisindeki yiyecekler yüzünden veya belli bir kullanımdan sonra kokmaya başlar. Buna engel olmak için elinizdeki çürük domatesleri püre haline getirin domateslerin suyuna bir bez batırın ve buzdolabını silin. Sadece lekeleri değil, buzdolabındaki kötü kokunun da yok olduğunu göreceksiniz. Hem buzdolabınız temizlenecek hem de kötü kokudan arınacak.