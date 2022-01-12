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TREND
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:09

Çorabınızın içine bir dilim soğan koyun ve uyuyun! Olacaklara inanamayacaksınız

Çorabınızın içine bir dilim soğan koyun ve uyuyun! Sonrasında olacaklara inanamayacaksınız! Soğanın yemeklere kattığı lezzetin yanında sıhhat açısından da bir hayli bereketi bulunuyor. Seçenek tıp usullerinde sıkça kullanılan soğanın bu sefer değişik bir kullanış biçiminden bahsedeceğiz. Tıp bilimine göre ayağımızda tüm bedenimizle temas halinde olan 7 binden fazla asap bulunuyor. Bu surattan çorabınız içine bir soğan dilimi koymak sıhhatiniz için şahaneler yaratabilir.

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