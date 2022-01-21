Çöpe atmak yerine bakın ne yaptı! Yüzlerce açma halkası topladı sonra...

Bir zincir haline gelecek şekilde bir araya getiriliyor...

Dünyanın en orijinal avizesi karşınızda... Durun, daha bitmedi!

Bir adet ufak motor, hard disk ve plastik parçaları kullanan adam, işin sonunda herkesi şaşırtıyor.

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Öncelikle işleme tabii tutacağı yerleri işaretledi. Ve ardından bakın ortaya nasıl bir şey çıktı.