Çöpe atmak yerine bakın ne yaptı! Yüzlerce açma halkası topladı sonra...

Kola kutusu açma halkasını muhtemelen çöpe atıyorsunuz; ama atmayıp biriktirdiğinizde bakın neye dönüşüyor?
Evinde eski bilgisayarın hard diskini değerlendirmek isteyen adamın aklın ilginç bir fikir geliyor.
Bir adet ufak motor, hard disk ve plastik parçaları kullanan adam, işin sonunda herkesi şaşırtıyor.
Boş benzin bidonunu değerlendirmek isteyen adam yaptıklarıyla şaşırttı. İşlemi "Well Done Tips" isimli Youtube sayfasında yayınladı.
Öncelikle işleme tabii tutacağı yerleri işaretledi. Ve ardından bakın ortaya nasıl bir şey çıktı.