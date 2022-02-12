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TREND
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 16:41

Çocukluk hayaliydi, 700 bin TL harcayıp yaptı! Büyük ilgi görüyor

Samsun'da 30 yaşındaki yazılımcı-gezgin Kadir Mert, 7 ay önce aldığı 1960 model hurda otobüsü çocukluk hayali olan “School Bus”a (Okul otobüsü) dönüştürdü. Otobüsün içini adeta bir ev gibi donatan Mert, otobüste hem yaşıyor hem geziyor. Mert'in yeni hayali “School Bus” ile dünya turu yapmak.

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