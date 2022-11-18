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TREND
Eklenme tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 13:29

Çıngıraklı yılanın kuyruğunda ne var? Meraklı baba oğul sosyal medyayı salladı

Baba-oğul YouTube kanalları için yaptıkları araştırmalarla herkesin dikkatini çekti. Birçok farklı araştırmaya imza atan baba-oğul, yine ilginç bir deneyim yaşadı. Bu defa çıngıraklı yılanın kuyruğunun içindekileri merak eden baba oğul, hayvanat bahçesine gidip bir adet ölü çıngıraklı yılan kuyruğu satın alıyor.

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