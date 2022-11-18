Çıngıraklı yılanın kuyruğunda ne var? Meraklı baba oğul sosyal medyayı salladı

Baba-oğul YouTube kanalları için yaptıkları araştırmalarla herkesin dikkatini çekti. Birçok farklı araştırmaya imza atan baba-oğul, yine ilginç bir deneyim yaşadı.
Bu defa çıngıraklı yılanın kuyruğunun içindekileri merak eden baba oğul, hayvanat bahçesine gidip bir adet ölü çıngıraklı yılan kuyruğu satın alıyor.
Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!
Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.