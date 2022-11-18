Çıngıraklı yılanın kuyruğunda ne var? Meraklı baba oğul sosyal medyayı salladı

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Baba-oğul YouTube kanalları için yaptıkları araştırmalarla herkesin dikkatini çekti. Birçok farklı araştırmaya imza atan baba-oğul, yine ilginç bir deneyim yaşadı.

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Bu defa çıngıraklı yılanın kuyruğunun içindekileri merak eden baba oğul, hayvanat bahçesine gidip bir adet ölü çıngıraklı yılan kuyruğu satın alıyor.

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İşte baba-oğulun adım adım ilginç araştırması.

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Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!

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Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

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