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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 15:31

Çıngıraklı yılanın kuyruğunda bakın ne var!

Baba-oğul YouTube kanalları için yaptıkları araştırmalarla herkesin dikkatini çekti. Birçok farklı araştırmaya imza atan baba-oğul, yine ilginç bir deneyim yaşadı.

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