Çıngıraklı yılanın kuyruğunda bakın ne var!

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Bu defa çıngıraklı yılanın kuyruğunun içindekileri merak eden baba oğul, hayvanat bahçesine gidip bir adet ölü çıngıraklı yılan kuyruğu satın alıyor.

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İşte baba-oğulun adım adım ilginç araştırması.

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Baba oğul bu defa bir tabancanın içini merak etti.

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Boydan boya kestikleri tabancanın içinden bakın neler çıktı.

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Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti! Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

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Koltuğun sırt kısmından koltuğa yumuşaklık sağlayan pamuk kaplama çıkıyor. Tabii ki babamızın merakı durmak bilmiyor.

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YouTuber baba, koltuğun bu kısmını da kesiyor.

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Bu koltuklar aynı zamanda sürücüye masaj da yapıyor! Şu an koltuktaki bu masaj sistemini görüyorsunuz.

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Koltuktaki ısı ve basınç oranı "Sıcak taş terapisi"nin geleneksel etkisini hissettirecek şekilde omuz, bel ve sırt bölgesi için ayarlanmış.

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Babamızın merakı bitmek bilmiyor. Şimdi de sırt kısmının yan köşelerini kesiyor ve koltuğun arka tarafına ulaşmaya çalışıyor.

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Koltuğun köşelerini açıyor ve köşelerde oturanı saran hareketli yumuşak yastıkçıklar çıkıyor.

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Koltuğun arka kısmını açmaya devam eden baba hava yastığına ulaşıyor.

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Koltuğun arka kısmının içi...

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Ön kısımda bulunan hava keseleri fanlar yardımı ile oturanın sırtına sert baskılar yapıyor ve ısınarak sıcak taş etkisi gösteriyor.

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Meraklı baba, koltuğun alt kısmını kesmeye devam ediyor.

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Buradan da tahmin edilebileceği gibi yumuşaklık sağlayan kaplama çıkıyor.

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Kaplamanın altını açan YouTuber baba koltuğun bu kısmında da fanlar buluyor.

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Bulduğu fanları teker teker çıkarıyor...

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Koltuğun alt kısmında toplam 4 adet fan bulunuyor. YouTuber baba koltuğu kesmeye kaldığı yerden devam ediyor.

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Meraklı baba koltuğun sırt kısmına masaj yapan beyin sistemini çıkarıyor. Sistemin alt kısmında ise hava keselerini doldurup boşaltan pompa var.

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Pompayı sıktığında hava keselerinin şiştiği görülüyor.

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Koltuğun sırt kaplamasını çıkaran baba, koltuğun bel desteğine ulaşıyor.

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Daha sonra meraklı baba koltuğun alt kısmında ayrı bir bölme fark ediyor. Peki bu bölmenin içinde ne var dersiniz?