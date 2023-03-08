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TREND
Eklenme tarihi: 8 Mart 2023 Çarşamba 15:17

Casusların kullandığı ilginç eşyalar! İlk kez göreceksiniz

Modern tarih boyunca casuslar istihbarat toplamak, yakalanmaktan kaçınmak ve düşmanlarına zarar vermek için kurnaz cihazlar kullandı. Kullanırken de ustalık isteyen bu cihazları görünce gerçekten hayrete düşeceksiniz. İşte casuslar tarafından kullanılan en tuhaf 10 eşya.

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