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TREND
Eklenme tarihi: 3 Nisan 2023 Pazartesi 11:31

Casuslar tarafından kullanılan en tuhaf 10 eşya! Görünce çok şaşıracaksınız

Modern tarih boyunca casuslar istihbarat toplamak, yakalanmaktan kaçınmak ve düşmanlarına zarar vermek için kurnaz cihazlar kullandı. Kullanırken de ustalık isteyen bu cihazları görünce gerçekten hayrete düşeceksiniz. İşte casuslar tarafından kullanılan en tuhaf 10 eşya.

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