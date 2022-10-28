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TREND
Eklenme tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 11:10

Canlanır korkusuyla bakın ne yaptılar! Vampir olduğuna inanılıyor

POLONYA'da, vampirlere inanışın yaygın olduğu dönemden kalma bin yıllık bir mezar bulundu. Mezarda orak ve asma kilitle önlem alınmış olması araştırmacıları şaşırttı. İşte Polonya'daki 'kadın vampir' mezarı...

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