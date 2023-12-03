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TREND
Eklenme tarihi: 3 Aralık 2023 Pazar 10:12

Çamaşır makinesini hurma soyma makinesine dönüştürdü: İşçilikten tasarruf sağladım

Amasya'da yaşayan bir tamirci, çamaşır makinesini hurma soyma makinesine dönüştürdü

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