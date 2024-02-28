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Eklenme tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 09:37

Bursa'da pişkin hırsız: Çıktığı ağaçta polise el salladı

Bursa'da bir iş yeri ile sağlık ocağına giren 3 şüpheli şahıs, polisin tüm güvenlik kameralarını mercek altına almasıyla yakalandı. Şüphelilerden biri yakalanacağını anlaması üzerine yaklaşık 20 metre yükseklikteki dümdüz ağaca kedi gibi tırmanırken polise de el salladı

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