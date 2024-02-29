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TREND
Eklenme tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 07:22

Bursa kıyılarında plankton patlaması: Gören sahile koştu

Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı. Nadir görülen olayı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara akın etti

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