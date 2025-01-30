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TREND
Eklenme tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 16:21 |

Burcunuza göre evinizde hangi renkler olmalı? Cevabı sizi çok şaşırtacak

Her burç özeldir. Şaşırabilirsiniz, ancak evinizin iç mekânında kullanılan renkler ruh halinizi ve dünyayı algılama şeklinizi büyük ölçüde etkiler. Bu yüzden boya seçiminde dikkatli olmak önemlidir. Size özel olarak, doğum tarihinize göre belirlenen renkleri iç mekân tasarımınızda kullanmalısınız.

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