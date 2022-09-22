Burçlara göre en büyük korkunuz nedir? Bilinçaltımızda gizleniyor

Koç burcu
Ateşli ve hızlı koçları en çok korkutan şey yaşadıkları yakın ilişkilerdir. Koçlar bu yüzden kendilerini her zaman sevecen ve iyi huylu olmak zorunda hissederler.
Boğa burcu
Emin adımlarla toprağa basan boğa için en büyük korku bilinmeyendir. Boğa gerçekten gelecekten ve gelecekle ile ilgili gerçekleşecek olaylardan korkar.
İkizler burcu
mükemmellik çizgisine önem veren ikizler için en büyük korku başarısızlık ve yetersizlik duygusudur.
Yengeç burcu
İyi kalpli yengeçler için en önemli şey hayata dahil olmaktır. Savunmasız olmaktan nefret eden yengeçlerin en kötü kabusları aileleri ve sevdikleri tarafından reddedilmektir.
Aslan burcu
Her zaman dikkatleri üzerlerinde isterler ve sevdiklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok çalışırlar. Fakat yeterli ilgi ve alaka görmemek aslanların en büyük korkusudur.
Başak burcu
Bağımsızdırlar ve organizasyon yetenekleri üst seviyededir. En büyük korkuları bağımlı hale gelecekleri bir ilişkidir.
Terazi burcu
Empati yeteneği yüksek terazi burcu için anlayış çok önemlidir.Başkalarını önemserler. Başkalarını incitmek ve onlara zarar vermek en büyük korkularıdır.
Akrep burcu
Güçlü ve enerjik duruşuyla akrep yenilmez gibi dursa da en büyük hassas noktaları duygusallıklarıdır. Kısaca akrepler duygusal acıya karşı zayıftırlar. En çok ihanete uğramaktan korkarlar.
Yay burcu
Özgür ruhlu yay için en büyük korku özgürlüğünün kısıtlanması ve çaresiz hissetmektir.
Oğlak burcu
Oğlak için en büyük korku rüyalarının elinden alınmasıdır.Çabalayarak ve çok çalışarak elde ettiği şeylerin elinden alınmasından ve akranları tarafından alay edilmekten çok korkarlar.
Kova burcu
Doğal bir koruyucu olan kova için en büyük korku güçsüz ve zayıf düşmektir. çaresiz olmaktan kovalar gerçekten çok korkarlar.
Balık burcu
Reddedilme ve terkedilme balıkların en büyük korkusudur.Bütün ilişkilerinde en üst noktayı yaşayan balıklar için güvensizlik en büyük kabusları olur.