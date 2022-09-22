Burçlara göre en büyük korkunuz nedir? Bilinçaltımızda gizleniyor

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Koç burcu Ateşli ve hızlı koçları en çok korkutan şey yaşadıkları yakın ilişkilerdir. Koçlar bu yüzden kendilerini her zaman sevecen ve iyi huylu olmak zorunda hissederler.

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Boğa burcu Emin adımlarla toprağa basan boğa için en büyük korku bilinmeyendir. Boğa gerçekten gelecekten ve gelecekle ile ilgili gerçekleşecek olaylardan korkar.

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İkizler burcu mükemmellik çizgisine önem veren ikizler için en büyük korku başarısızlık ve yetersizlik duygusudur.

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Yengeç burcu İyi kalpli yengeçler için en önemli şey hayata dahil olmaktır. Savunmasız olmaktan nefret eden yengeçlerin en kötü kabusları aileleri ve sevdikleri tarafından reddedilmektir.

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Aslan burcu Her zaman dikkatleri üzerlerinde isterler ve sevdiklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok çalışırlar. Fakat yeterli ilgi ve alaka görmemek aslanların en büyük korkusudur.

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Başak burcu Bağımsızdırlar ve organizasyon yetenekleri üst seviyededir. En büyük korkuları bağımlı hale gelecekleri bir ilişkidir.

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Terazi burcu Empati yeteneği yüksek terazi burcu için anlayış çok önemlidir.Başkalarını önemserler. Başkalarını incitmek ve onlara zarar vermek en büyük korkularıdır.

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Akrep burcu Güçlü ve enerjik duruşuyla akrep yenilmez gibi dursa da en büyük hassas noktaları duygusallıklarıdır. Kısaca akrepler duygusal acıya karşı zayıftırlar. En çok ihanete uğramaktan korkarlar.

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Yay burcu Özgür ruhlu yay için en büyük korku özgürlüğünün kısıtlanması ve çaresiz hissetmektir.

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Oğlak burcu Oğlak için en büyük korku rüyalarının elinden alınmasıdır.Çabalayarak ve çok çalışarak elde ettiği şeylerin elinden alınmasından ve akranları tarafından alay edilmekten çok korkarlar.

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Kova burcu Doğal bir koruyucu olan kova için en büyük korku güçsüz ve zayıf düşmektir. çaresiz olmaktan kovalar gerçekten çok korkarlar.

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Balık burcu Reddedilme ve terkedilme balıkların en büyük korkusudur.Bütün ilişkilerinde en üst noktayı yaşayan balıklar için güvensizlik en büyük kabusları olur.