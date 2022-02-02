Bunun adı çılgınlık! Kendisini pepsis arısına ısırttı

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Dünyanın en tehlikeli canlılarıyla yaptığı deneylerle bilinen Coyote Peterson isimli bir adam, kendisini dünyanın en can yakıcı ikinci iğnesine sahip olmasıyla bilinen pepsis arısına ısırttı.

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YouTube'da 10 milyonu aşkın abonesi bulunan çılgın adam, ısırıldıktan sonra yaşadıklarını ve arı ısırığı tedavisi hakkında bilgiler verdi.

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Daha önce pek çok zehirli canlıya kendisini ısırtan Peterson'ın bu deneyi, söylediğine göre diğerlerinden çok daha fazla acı verici oldu.

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Pepsis olarak bilinen dev yaban arıları (Tarantula hawk) Amerika kökenlidir. Bu arılar özellikle tarantulaları avlamalarıyla da tanınır.

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Schmidt endeksine göre 4. Dereceye ulaşan dev yaban arısının sokması insanı elektrik çarpmışa çevirir.

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Öte yandan pepsis arısının yuvaları yoktur, yavrularını beslemek için tarantulaları kullanır.

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Önce saatlerce toprağın üzerinde sürünerek toprak altında yaşayan tarantulaları bulur ve ardından büyük bir savaş başlar.

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Tarantula hemen pepsisi sokar ancak pepsis arılarının vücudunda bu zehre karşı bir panzehir bulunur.

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Zehirden etkilenmeyen arı örümceği karnının sol tarafından sokar. Arı, tarantulanın en hassas yeri olan bu bölgeyi özellikle seçer ve zehir tarantulayı felç eder.

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Hareketsiz kalan tarantulayı uygun bir yere taşıyan arı, burada bir çukur kazar ve tarantulayı çukurun içine yerleştirir. Ardından örümceğin karnında bir delik açan pepsis arısı buraya tek bir yumurta bırakır.

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Birkaç gün içinde yumurtadan çıkan yavru koza dönemine kadar tarantulanın etiyle beslenir.

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Böylesi güçlü ve zehirli bir canlıya kendisini ısırtan fenomenin yaşadığı acı, haliyle çok fazlaydı.

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Arı tarafından ısırılan Coyote Peterson'ın kolu ilk önce kaskatı kesildi.

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Daha sonra ise kıpkırmızı oldu.

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