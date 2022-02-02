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TREND
Eklenme tarihi: 2 Şubat 2022 Çarşamba 17:07

Bunun adı çılgınlık! Kendisini pepsis arısına ısırttı

Coyote Peterson isimli YouTube fenomeni, acının şiddetini deneyimlemek için kendisini pepsis arısına ısırttı.

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