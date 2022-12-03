Bulduğu antilop yavrusunu evlat edindi! Vahşi doğada eşine az rastlanan olay

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Kendi yavruları rakip bir erkek aslan tarafından öldürülen bu dişi, bulduğu antilop yavrusunu evlat edindi.

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Aç pitonun keseli sıçanı yakalama nı kameralara işte böyle yansıdı.

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Botswana'da 3 aslanın saldırısına uğrayan bufalonun zeki taktiği hayatını kurtardı.

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Bufaloyu yere düşürmeye çalışan 3 aslanla adeta savaşanbufalo kendini suya atınca az da olsa aslanlardan kurtulmayı başardı.

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Bu sırada yarıma gelen bufalo sürüsünü gören aslanlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

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Bu sırada yarıma gelen bufalo sürüsünü gören aslanlar olay yerinden hızla uzaklaştı. 3 çekirge yakaladıkları yılanı dakikalar içinde öldürüyor.

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Bulduğu zebrayı yemek isterken başına geleenlerle neye uğradığını şaşıran leopar, çevredeki fotoğrafçılar tarafından işte böyle kaydedildi.

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Güney Afrika'nın Kruger Ulusal Parkı'nda yaşanan olayda, leopar, zebrayı yemek isterken bağırsaklarından fışkıranlarla ne yapacağını şaşırdı.

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Önce bir süre geri çekilen leopar, geri gelerek avına devam etti.

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Bu görüntüler vahşi yaşam fotoğrafçısı Paul Goldstein'in Kenya'daki Masai Mara ulusal parkında çekildi.

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5 çitanın birlikte çalışarak yakaladıkları antilobu dakikalar içinde etkisiz hale getiriyor.

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Yere düşmemek için direnen antilop, ne kadar çabalasa da başarılı olamadı.

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Avustralya'da bir çiftçi köpeklerini gezdirirken nadir bir olaya denk geldi.

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Kahverengi bir yılanın siyah bir yılanı yeme anını kaydeden çiftçi daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını dile getirdi.

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Bebek foku, köpek balığı saldırısından son anda kurtuldu.

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Güney Afrika'da çekilen bu kareler doğanın ne kadar vahşi olduğunu gösteriyor.

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Ava çıkan bir jaguar gözüne timsahı kestiriyor.

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Timsah olacaklardan habersizken jaguar bir anda saldırıyor.

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Ve o kareler objektiflere böyle yansıyor...

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Harpy Kartalı çok nadir görülebilir. Onu bulmak istiyorsanız maymunların olduğu yerlere bakmalısınız çünkü kendisi tam bir maymun avcısıdır. Pençeleri bir insan bileği kalınlığındadır ve ağaç üstündeki her maymun türüne saldırabilirler.

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Komşusunun verandasında gördüğü manzara şok etti. Yılanın büyük bir saksağanı yuttuğu an Shane Raddatz ve eşinin objektiflerine böyle yansıdı.

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Kambur balina cesedinin etrafında toplanan timsahlar büyük bir ziyafet çekiyor.

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Boynuzlarından dökülen kadifemsi parçaları yiyen geyik.

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Donduktan sonra yırtıcılar tarafından yenmiş bir köpek.

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Namibya'nın Etosha Ulusal Parkı'nda, avını korumaya çalışan dişi bir aslan ve sırtlanlar karşı karşıya gelince tan bir kıyamet koptu.

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Bu kareler, fotoğrafçı Ningyu Pao tarafından çekildi ve Pao bu anları şöyle anlattı: "Dört dişi aslan öldürdükleri kuduyu yiyordu; fakat kan kokusu sırtlanları çekti...

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Tek başına kalan aslan 4 sırtlan tarafından etrafı sarılınca daha fazla direnemedi ve avını onlara teslim etmek zorunda kaldı."

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Bu fotoğraflar Zambiya'nın Luangwa Ulusal Parkı'nda Peter Geraerdts tarafından çekildi.

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Büyük bir sabırla avını bekleyen leopar, doğru zamanda saklandığı ağaçtan erkek impalanın üzerine atlıyor.

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Farkedilmemek için büyük bir çaba harcayan leopar, nihayet amacına ulaşıyor ve impala kaçmadan onu yakalıyor.

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Leopar, impalayı yakaladıktan sonra onu öldürmesi yalnızca 10 saniyesini alıyor.