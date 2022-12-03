  • $18,6452
  • 19,6449
  • 1077.07
  • 4962.97

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 3 Aralık 2022 Cumartesi 11:07

Bulduğu antilop yavrusunu evlat edindi! Vahşi doğada eşine az rastlanan olay

Fotoğrafçı Gordon Donovan çektiği bu fotoğrafta inanılmaz bir detay yakaladı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.