Bu testi çok az insan çözebiliyor! İşte sosyal medyayı sallayan test

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Bu görselde bir adam suratı bulunuyor. 10 saniyede bulabilecek misiniz? Dikkat edin bir sonraki görsel cevabı gösterecek.

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İşte gizlenen adam yüzü burada!

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Bu testi yapmanız için verilen süreniz 7 saniye! Odadaki kediyi bulun.

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Kedi masanın üzerinden size doğru bakıyor.

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Sizce bu kadınlardan hangisi evine daha çok su götürecek? 5 saniyede doğru cevabı bulmalısınız.

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Tabii ki arkadaki kadın daha çok su götürür. Çünkü öndeki kadının kovası kırık ve su kaçırıyor.

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Bu iki resim arasındaki 12 farkı 25 saniyede bulabilecek misiniz?

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işte 12 fark! 25 saniyede hepsini görmek oldukça zor...

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Bu testte kaç fark olduğunu biz söylemiyoruz. 16 saniyede kaç fark görebileceksiniz?

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Deneyenlerin %89'unun yapamadığı testte siz 3 farkı bulabildiniz mi?

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Ormanın içinde bir kız yüzü var. Ama nerede? Size verilen süre ise 11 saniye...

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İşte gizli kız yüzü burada! Resme farklı bir açıdan bakmalıydınız.

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Bu iki resim arasında 5 fark var. Bunları bulmanız için verilen süre sadece 24 saniye!

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Eğer farkların hepsini bulduysanız oldukça zor bir testi tamamladınız demektir.

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Resimdeki gizli kraliçe nerede? 9 saniyede onu bulabilecek misiniz?

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İşte adamın şapka çıkararak selamladığı kraliçe burada! Görebildiniz mi?

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Bu çok ögeli fotoğrafta 10 fark bulunuyor. 30 saniyede onları görmek ise neredeyse imkansız!

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Sürenin sonunda kaç farkı görebildiniz?

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Bu testde 32 saniyede 10 farkı görebilirseniz kendinize dâhi diyebilirsiniz. Hadi bu son test!

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İşte 10 fark... Yorulduğunuzu biliyoruz. Eğer testlerin hepsinde başarı sağladıysanız elinize kimse su dökemez!

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k gördüğünüz hayvan bilinçaltınıza ait detayları ortaya çıkartacak! Belki siz bile farkında değilsiniz...

Sizi en çok ne sinirlendirir? Bu konuda herkesin aklına birkaç seçenek gelse de bazılarımız bunu kendimize itiraf etmek bile istemeyebiliriz.

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Ama aslında her bireyin bir öfke tetikleyici bulunmaktadır.

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Bunu öğrenmek için hazırlanan kişilik testi görselini çözebilirsiniz.

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Peki siz bu resme baktığınızda ilk neyi gördünüz?

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BİR AYI MI GÖRDÜNÜZ? Siz sevecen, samimi ve biraz da karmaşık birisiniz. Aileniz ve arkadaş çevreniz sizin için oldukça önemli olsa da kimsenin sizi itip kakmasına izin vermiyorsunuz. İyi niyetli olduğumuz için sizin bu yanınızı bilip suistimal etmek isteyen insanlara tahammül edemez ve uzaklaşırsınız. Bu da sizin öfkenizin narsist insanlar tarafından tetiklendiğini göstermektedir.

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BİR BALIK MI GÖRDÜNÜZ? Karar verirken ve yaşanılan sorunlara çözüm bulurken hayal gücünden, zekasından ve sağduyusundan yararlanan birisiniz. Geçimsiz insanlardan, alaycı tavırlılardan, yardım etmekten uzak duranlardan ve başkalarına gülenlerden hiç hoşlanmazsınız. Sizin öfke tetikleyiciniz kendini beğenmiş insanlar...

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BİR KANGURU MU GÖRDÜNÜZ? Çevrenizde temiz kalpli ve özverili biri olarak tanınırsınız. Hayatınızdaki inişler ve çıkışlar ne kadar zorlayıcı olsa da geçmişin sizi yıkmasına izin vermiyorsunuz. Çevrenizde sadık ve gerçekçi insanların bulunmasını seviyorsunuz. Sizin hayatınızda sahte arkadaşlıklara, yalanlara ve samimiyetsizlere yer yok. Sizin öfke tetikleyiciniz ise ihanet!

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BİR ASLAN MI GÖRDÜNÜZ? Kahraman ve cesur birisiniz. Sevdiğiniz şeyler için çabalamaktan çekinmeyen ve hedeflerine emin adımlarla giden insanlar arasındasınız. Özgüveniniz yüksek ve iyi kalpli birisiniz. Sizin öfkenizi tetikleyecek nokta ise vazgeçmek...

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BİR YUNUS MU GÖRDÜNÜZ? Hayal etmek ve yeni şeyler yapmaktan zevk alan özgünlüğe odaklanan bir karaktere sahipsiniz. Sizin en nefret ettiğiniz nokta, toplulukların arasına katılabilmek için iyilik yapan ve kendini değişik gösteren insanlardır. Yani sizin öfke tetikleyiniz orijinal olmayan ikiyüzlü insanlardır.

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BİR TİLKİ Mİ GÖRDÜNÜZ? Her insandan öğrenebileceğiniz bir şeyler olduğunu düşünüyorsunuz. Ama gözünü korkutmaya çalışan insanlardan hiç hoşlanmıyorsunuz. Mantık sizin kırmızı çizginiz ve mantığınıza uymayan bir şey yapmak istemezsiniz. Sizin öfke tetikleyiniz ise zorba insanlardır.

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BİR KEDİ Mİ GÖRDÜNÜZ? Çevrenizdeki bazı insanlar sizin çekingen ve utangaç olduğunuzu düşünse de aslında siz konuşmayı pek sevmiyorsunuz. Başkalarının dikkatini çekmek istemiyorsunuz. Hayatınızı kendi belirlediğiniz şekilde yaşamayı istiyorsunuz. Başkalarının ne düşündüğü konusunda da endişe duymuyorsunuz. Bu sebeple sizin öfkenizi çok konuşan insanlar tetikleyebilir.

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BİR KARTAL MI GÖRDÜNÜZ? Yaşantınızda her şeyin üstesinden tek başınıza geliyor ve hedeflerinizi yüksek tutmak istiyorsunuz. İşinizi şansa bırakmayan sonuca odaklanmış olarak hareket ediyorsunuz. Sizin için her şey kesin ve net olmalıdır. Bu yüzden sizin öfke tetikleyiciniz gizli saklı iş çevirip yüzünüze başka gerçekte başka davranan insanlardır.

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BİR FİL Mİ GÖRDÜNÜZ? Bakışlarınız sert olduğu için sizi tanımayan insanlar sizden çekinebilir. Ama aslında siz nazik, sevgi dolu ve güvenilir birisiniz. İstikrarlı ve kendine güvenen bir karakteriniz var. Sizin öfkenizi tetikleyecek şey ise kaba insanlar ve kaba davranışlardır.

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BİR TAVŞAN MI GÖRDÜNÜZ? Enerjik, coşkulu ve gülmeyi seven birisiniz. Etrafınıza mutluluk saçıyorsunuz. Hayatınıza üzüntü ve olumsuzluklar getirecek insanlardan hoşlanmıyorsunuz. Size olumsuz enerjiler vermelerinden nefret ediyorsunuz. Bu yüzden sizin öfke tetikleyeciniz negatfi insanlardır.

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BİR ZÜRAFA MI GÖRDÜNÜZ? Nazik ve kibar birisiniz. Bu sebeple çevrenizden de aynı sizin gibi olmalarını bekliyorsunuz. Sizin hayatınıza, zamanınıza saygı duymayan insanlardan uzak duruyorsunuz. Bunun dışında başkalarında zayıflık arayan, onları kendi çıkarları için kullanan insnalara tahammül edemiyorsunuz. Bu sebeple sizin öfke tetikleyiniz manipüle edici insanlardır.

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Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından bu hafta sonu uzaya fırlatılan Orion'un Ay'dan dönüşü heyecanı paylaşmak için bir bulmaca hazırladı.

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NASA, Orion uzay aracının içine anlamları bulunan birçok sembol ve kod konumlandırdı. Bu kodların anlamlarını bulması ve verilmek istenen mesajı çözmeleri için çağrı yaptı. Siz de ipuçları için haberi okuyabilirsiniz.

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İlk fotoğrafa dikkatli bakın. Ay yolculuğundan dönen Orion akpsülünün iç görüntüsü karşınızda duruyor. Ama burada ilk defa gördüğünüz son teknoloji aletlere odaklanıp kalmayın. NASA kapsüle takipçilerinin çözmesi için birkaç bulmaca yerleştirdi.

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Merak eden ve uzayla ilgilenen sosyal medya takipçileri buradaki gizli sembolleri ve sayıları çözmeye çalıştı.

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Bu tahminlerin arasında yumuşak bir Snoopy oyuncağı, kuş benzeri bir sembol ve Frank Sinatra'nın Fly Me To Tke Moon şarkısını ilk beş notası gibi algılanan CBAGF harflerinin bulunduğu sarı bir etiket görünüyor.

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Orion şu an ABD'den sadece 48 saatlik uzaklıkta bulunurken 2 milyon kilometrelik yolcuğunu tamamlamak üzere.

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Böylelikle Orion, insanları taşımak için tasarlanan herhangi bir uzay aracının şimdiye kadar yaptığı en uzak mesafeli uçuşu gerçekleştirmiş bulunuyor.

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NASA, Orion'un geri dönmesini beklerken beklendik bir hareket yaparak bulmaca hazırladı.

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Bulmaca ipuçlarına gelirsek şöyle: Resimde nokta ve çizgiler bulunuyor. Burada mor alfabesi kodu gibi algılanan -.-./..../.-/.-./.-../../ işaretleri görünüyor. Bu da Charlie'ye çevriliyor. Astronot Snoopy oyuncağı, Charlie Brown lakaplı 1969 Apollo 10 Komuta ve Hizmet Modülünü anlatıyor.

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Burada ise CBAGF farfleri bulunuyor ve ilk üç harfin üzerinde üç çizgi görünüyor. G harfinde kısa F harfinde ise uzun bir çizgi dikkat çekiyor. Bu çizgilerin müzik notası olduğu düşüncesi ise buradan geliyor. Bu notalar da Bart Howatd'ın 58 yıllık ortağı Thomas Fowler için yazdığı Fly Me To The Moon isimli şarkısının ilk beş notası olarak anlaşılıyor.

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Kırmızı kuş sembolünün bir kartal olduğu ve Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'İ Ay'a götüren Ay modüşü Eaglw'e (kartal) gönderme olduğu düşünülüyor. 20 Temmuz 1969 tarihinde Armstrong NASA'ya "Kartal indi" demişti.

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Snoopy'nin üstündeki duvarda yazan yazı dizileri hakkında düşünülenler ise şöyle:

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İlk satırda 1, 31, 32, 33, 34, 39. 31'in altında başlayan sonraki satırda 41, 45, 46, 47, 49 sayıları bulunuyor. Bu sayıların da Orion'un daha bilinmeyen oldukça önemli bir koordinatı olduğu...

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Mavi daire için Orion, Cisco ve Amazon iş birliğinde bulunan Lockheed Martin 'in sesiyle harekete geçirilen, ses ve video teknolojinin bir teknoloji gösterimi olan 'Callisto yükü'ne sahip.

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Mavi daire, bir daire içinde kırmızı bir ışığa sahip olmasına rağmen, 1968 yılında yapılan 2001: A Space Odyssey filmindeki HAL 9000 bilgisayarına gönderme yaptığı...

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Bunun dışında NASA geri kalan tüm bilmeceleri ve cevapları bugün açıklayacağını söyledi.