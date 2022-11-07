Bu test gizli kalan kişilik özelliklerinizi ortaya döküyor! gözüne ilk önce hangisi takıldı?

Resimdeki farklı eşyalar arasından gözüne ilk önce hangisi takıldı? İşte seçtiğiniz objeye göre kendinizden bile sakladığınız en gizli özelliğiniz...
SALINCAK:
Bu obje tutkulu oyunları ve arzuları sembolize eder. Bir takıntın ya da bir şeye bağımlılığın olduğunu gösterir.
BEBEK:
Çocukluğunla bağını temsil eder. Büyümek, olgunlaşmak istemediğini olduğundan hep daha genç kalmak istediğini gösterir.
KAPAĞI KAPALI BOYA KOVASI:
Gizlemeye çalıştığın birikmiş öfkeni ve saldırganlığını sembolize eder eder.
ÇİVİLER:
Çevrenizdeki insalara ve kendinize karşı şiddeti sembolize eder. Problemli bir duygu durumunun işaretidir.
KASK:
Cesaret ve savaşçı ruhun sembolüdür. Ayrıca doğru karar vermek konusunda ciddi sorunlar yaşadığını anlatır.
KİTAPLAR:
Bilgiye duyulan arzuyu sembolize eder. Hayatın anlamını arayan bir ruh haline sahipsin.
TEKERLEK:
Bir çemberin etrafında ilerlediğinizin ve değişiklik yapmaktan kaçtığınızın işaretidir.
SOSİSLER:
Fiziksel sağlığına önem verdiğini gösterir. Gizli sağlık sorunları olan insanlar genelde bu objeyi seçer.
PARMAKLIKLAR:
Bu objeyi seçtiyseniz muhtemelen insanlardan uzak ve yalnızsınız. Parmaklıklar depresyon ve huzursuzluğu sembolize eder.
MERDİVEN:
Hedeflerine ulaşmak için duyduğun arzuyu sembolize eder. Kırık basamak hayallerini kovalarken karşına çıkan engellerdir.
KOLİLER:
Diğer insanlardan sakladıklarını koyduğun yeri temsil eder. İnsanlardan bir şeyler gizlemek konusunda iyisindir.
KIRIK SANDALYE:
Bu objeyi seçtiysen. Yorgun, stresli ve huzursuz hissediyorsun. Dinlenmeye ihtiyacın var.
KIRIK AYNA:
Kendini nasıl gördüğünü temsil eder. Ayna kırık olduğu için içsel bir mücadele içindesin ve kendini kötü hissediyorsun.