Bu test gizli kalan kişilik özelliklerinizi ortaya döküyor! gözüne ilk önce hangisi takıldı?

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Resimdeki farklı eşyalar arasından gözüne ilk önce hangisi takıldı? İşte seçtiğiniz objeye göre kendinizden bile sakladığınız en gizli özelliğiniz...

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SALINCAK: Bu obje tutkulu oyunları ve arzuları sembolize eder. Bir takıntın ya da bir şeye bağımlılığın olduğunu gösterir.

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BEBEK: Çocukluğunla bağını temsil eder. Büyümek, olgunlaşmak istemediğini olduğundan hep daha genç kalmak istediğini gösterir.

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KAPAĞI KAPALI BOYA KOVASI: Gizlemeye çalıştığın birikmiş öfkeni ve saldırganlığını sembolize eder eder.

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BİSİKLET: Hayatında değişiklik yapıp yeni şeyler keşfetmek istediğini gösterir.

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ELMA SEPETİ: Bilgeliğinizi, hayattaki amaçlarınızı ve mutluluğunuzu sembolize eder.

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ÇİVİLER: Çevrenizdeki insalara ve kendinize karşı şiddeti sembolize eder. Problemli bir duygu durumunun işaretidir.

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KASK: Cesaret ve savaşçı ruhun sembolüdür. Ayrıca doğru karar vermek konusunda ciddi sorunlar yaşadığını anlatır.

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KİTAPLAR: Bilgiye duyulan arzuyu sembolize eder. Hayatın anlamını arayan bir ruh haline sahipsin.

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ÇEKİÇ: Bir şeyleri başarmak için güç kullanmak istediğini gösterir. Şiddeti sembolize eder.

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MASKELER: Duyguları temsil eder. Başkalarına karşı nasıl davrandığını fazlasıyla önemsiyorsun.

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RESİM: Akli dengeyi ve temiz zihini sembolize ediyor.

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TEKERLEK: Bir çemberin etrafında ilerlediğinizin ve değişiklik yapmaktan kaçtığınızın işaretidir.

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SOSİSLER: Fiziksel sağlığına önem verdiğini gösterir. Gizli sağlık sorunları olan insanlar genelde bu objeyi seçer.

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PARMAKLIKLAR: Bu objeyi seçtiyseniz muhtemelen insanlardan uzak ve yalnızsınız. Parmaklıklar depresyon ve huzursuzluğu sembolize eder.

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MERDİVEN: Hedeflerine ulaşmak için duyduğun arzuyu sembolize eder. Kırık basamak hayallerini kovalarken karşına çıkan engellerdir.

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KOLİLER: Diğer insanlardan sakladıklarını koyduğun yeri temsil eder. İnsanlardan bir şeyler gizlemek konusunda iyisindir.

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SÜPÜRGE: Sevdiğin kişiyle daha yakın ve samimi bir ilişki kurmak istediğini anlatır.

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KIRIK SANDALYE: Bu objeyi seçtiysen. Yorgun, stresli ve huzursuz hissediyorsun. Dinlenmeye ihtiyacın var.

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KIRIK AYNA: Kendini nasıl gördüğünü temsil eder. Ayna kırık olduğu için içsel bir mücadele içindesin ve kendini kötü hissediyorsun.