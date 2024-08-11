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TREND
Eklenme tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 17:05

Bu Salı BİM'de neler var? BİM 13 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 13 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Makyaj malzemeleri, saç bakım ürünleri, toka çeşitleri ve küpe-kolye gibi birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ayrıca 'Cupcake' konseptli kişisel bakım ürünleri satılacak. İşte BİM 13 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu