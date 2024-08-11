Bu Salı BİM'de neler var? BİM 13 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; İç Giyim, Kişisel Bakım, Temizlik ve Hijyen, Bujiteri, Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et Ürünleri, Dondurulmuş Gıdalar grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 13 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu
BİM 13 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor.
BİM 13 Ağustos 2024 Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;
Charm Bileklik 49 TL
Mara Jel Glitter 45 TL
Eros Erkek Atlet 99 TL
Deniz Yıldızı Küpe 35 TL
Deniz Yıldızı Bileklik 36 TL
Eros 3'lü Kadın Slip 119 TL
Mara 350 ml Duş Jeli 45 TL
Deniz Yıldızı Kolye 52,50 TL
Eros 2'li Erkek Boxer 179 TL
Angie 15 ml Lip Balm 35 TL
Golden Rose Maskara 99 TL
Naturalove Valiz Etiketi 45 TL
Angie 30 ml El Kremi 22,50 TL
Golden Rose Kalem Ruj 89 TL
Boncuklu Zincir Kolye 47,50 TL
Yapışkanlı Silikon Sütyen 149 TL
Vera Kadın Babet Çorap 16,50 TL
Naturalove Çiçek Mini Tarak 45 TL
Angie 150 ml Vücut Spreyi 47,50 TL
Eros Likralı İp Askılı Kadın Atlet 89 TL
Naturalove Sedefli Mandal Toka 79 TL
Angie 250 ml Vücut Losyonu 59,50 TL
Göğüs Dikleştirici-Gizleyici Bant 89 TL
Naturalove Temalı Baskılı Peçete 35 TL
Karyam Kız Bebek Patik Çorap 12,50 TL
Golden Rose Renkli Nemlendirici 189 TL
Naturalove Hasır Makyaj Çantası 250 TL
Comfort Family Kadın Soket Çorap 99 TL
Mara 150 ml Simli Vücut Spreyi 49,50 TL
Bolero Kadın Dantelli Suba Çorap 36,50 TL
Comfort Family 5'li Erkek Patik Çorap 58 TL
Bolero Kadın Lazer Kesim Suba Çorap 34,50 TL
Comfort Family 5'li Kadın Patik Çorap 47,50 TL
Comfort Family 5'li Çocuk Patik Çorap 47,50 TL
Naturalove İçi Boncuklu Makyaj Fırça Seti 199 TL
Naturalove Dondurma Külahlı Pudra Fırçası 99 TL
Naturalove Renkli Çantalı Lastik Toka Naturalove 65 TL olarak satışa sunulacak.
Dost 250 ml Ayran 6,50 TL
Sek 400 gr Tereyağı 129 TL
İçim 3 Kg %3 Yağlı Yoğurt 109 TL
Feast 1 Kg İnce Çıtır Patates 89 TL
Banvit 1000 gr Piliç Baget 69,90 TL
Sek 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 149 TL
Energizer 8'li İnce Pil AAA 79,50 TL
Altınkılıç 1 Litre Çilekli Kefir 49,50 TL
Dost 330 ml Bademli İçecek 15,90 TL
Altınkılıç 400 gr Kaymaklı Lor 49,50 TL
Dost 2 Litre %1,2 Yağlı Ayran 44,50 TL
Dost 750 gr Laktozsuz Yoğurt 29,50 TL
Gedik 700 gr Piliç Çıtır Topları 69,50 TL
Pekfood 400 gr Pofuduk Börek 52,50 TL
Danet 500 gr Anadolu Dana Köfte 199 TL
Energizer 8'li Kalem Pil Power AA 79,50 TL
Energizer 4'lü Düğme Pil CR 2032 59,50 TL
Banvit 1000 gr Piliç Kadınbudu Köfte 95 TL
İçim 2000 gr Sandviç ve Tost Peyniri 395 TL
Ekmecik 370 gr Mini Baget Ekmek 46,50 TL
Foot Doctor Ayak Koruma Ürünleri 49,50 TL
Polonez 500 gr Sucuk Dana Fermente 189 TL
Namet 200 gr Pişmiş Dana Izgara Köfte 79 TL
Sek 150 gr Kekikli-Zeytinli Taze Peynir 34,50 TL
Fair Gold 900 ml Kavun-Mango-Vişne 89,50 TL
Sümeli 400 gr Kelle&Göbek Kaşar Peyniri 99 TL
Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 74,50 TL
Tiramisu 60 gr Sütlü ve Kremalı