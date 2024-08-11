Bu Salı BİM'de neler var? BİM 13 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; İç Giyim, Kişisel Bakım, Temizlik ve Hijyen, Bujiteri, Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et Ürünleri, Dondurulmuş Gıdalar grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 13 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu