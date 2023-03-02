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TREND
Eklenme tarihi: 2 Mart 2023 Perşembe 16:15

Bu rakamlar ve harflerin anlamı ne? Milyonlarca sürücünün merak etti sorunun cevabı

Araç lastiklerinin üzerindeki rakamlar ve harfler ne anlama geliyor? Milyonlarca sürücünün merak ettiği o bilgiler ortaya çıktı. İşte lastik üzerindeki o rakamın sırrı.

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