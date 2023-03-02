Bu rakamlar ve harflerin anlamı ne? Milyonlarca sürücünün merak etti sorunun cevabı

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Lastik Yanak Markalamasındaki Sayı ve Harfler Ne Anlama Gelir? Lastik seçerken farklı ebat, yük ve endeks ibarelerini lastiklerin üzerinde görebilirsiniz. Lastiklerin yanak markalamasında bulunan farklı harf ve numaralar, aracınız "artık lastik değiştir" sinyali verdiğinde aracınıza uygun, doğru lastiği seçmenize rehberlik eder. Aracınıza uygun lastik, ebat, kullanılacak mevsim, aracınızın üreticisi tarafından belirlenen yük kapasitesi, hız sınıfı ve yerel trafik kanunları gibi bazı koşullar göz önüne alınarak seçilir.

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Oto lastiklerin üzerindeki ibareleri örnekler üzerinden daha rahat anlayabilirsiniz. Örneğin 205 55 r16 yaz lastiği görmüş ve ihtiyacınıza uygun mu değerlendiriyor olabilirsiniz. Bu lastiğin sonunda ise 91V değeri yer aldığını düşünebilirsiniz. Öncelikle eğer sıcak hava koşullarına, yaz şartlarına uygun bir lastik arıyorsanız bu ürünü değerlendirebilirsiniz.

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Lastik yanağındaki 205 ibaresi lastik genişliğini, 55R en boy oranını, 16 lastik çapını, 91 yük endeksini, V ise hız sınıfını ifade eder.

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Lastik Genişliği: Lastik genişliği lastiğin yanaktan yanağa ölçülen, milimetre cinsindeki genişliğini ifade eder. Örnekteki araç için bu değer 205 mm'dir.

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En Boy Oranı: Lastik genişliği ile lastik kesiti oranı ise en boy oranıdır. Örnekteki 55 en boy oranı, lastik yüksekliğinin, lastiğin genişliğinin %55'i kadar olduğunu anlatır.

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Lastik Çapı: Lastiğin çapı, yüksekliği inç değeri ile ifade edilir. Örnekte bu değer 16, yani lastik çapı 16 inçtir.

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Yük Endeksi: Yük endeksi lastiğin maksimum taşıma kapasitesinin göstergesidir. Kilogram olarak hesaplama yapılır. Uluslararası standart olan ETRTO tablosu üzerinden araçların yük endeksi değerine bakılır. Örnek olarak 91 rakamı görülen lastiklerin yük endeksine göre taşıma kapasitesi 615 kilogramdır.

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Hız Sınıfı: Hız sınıfı, ideal ölçülerde şişirilen lastiklerin, yük altında ulaşabileceği maksimum hızı belirtir. Yük endeksi değerinin yanındaki harf hız sınıfını ifade eder. Örneğimizde bu değer V'dir. V olan lastikler saatte maksimum 240 km hıza çıkabilir.

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Lastik çeşitleri: Lastik üzerinde harf yoksa veya P harfi görülüyorsa binek otomobil lastiği olduğu anlaşılır.

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Yapı: Lastik üzerindeki R harfi, radyal yapıyı anlatır. Yeni lastiklerin neredeyse hepsi bu sistemle üretilir.

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Sırt Aşınma Göstergesi: TWI harflerini gördüğünüzde sırt aşınma göstergelerinin yerini anlayabilirsiniz. Lastikleri kontrol ederek aşınma göstergesi sert kauçuklar ortaya çıktığında lastikleri değiştirme zamanınızın geldiğini fark edebilirsiniz.

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Üretim Tarihi: Lastiklerde üretim tarihi de yer alır. Yanak markalamasında yer alan dört haneli kod, lastiğin üretildiği haftayı ve yılı ifade eder. Ör: 5219, 52. Hafta 2019 Yılı anlamına gelir.

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Diğer ibareler: Lastik üzerinde lastiğin üretildiği fabrikanın, zorunlu olmayan lastik üreticisine ait kod da bulunabilir. ECE yönetmeliği onay işareti ve numarasına, dönüş yönünü gösteren oka, DOT bilgilerine ve lastiğin markasına da lastik üzerindeki bilgilerden ulaşılabilir.

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Lastik Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? lastik.com.tr'deki bilgilere göre yaz veya kış lastiği seçerken, öncelikle lastiğin kullanacağınız şartlara ve mevsime uygun olduğundan emin olmalısınız.

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Lastiğin araca tam ve güvenli montajının yapılabilmesi için boyutlarının aracınıza uygun olduğuna bakmalısınız.

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Aracın üretici belgeleri lastik seçiminde referans olabilir. Eğer yasal hız sınırları ve yük kapasitesine uyuyorsa, yasal bir kısıtlama bulunmuyorsa, trafik yönetmeliğine uygunsa, üretici belgelerindeki öneri sınırları içinde yer alıyorsa araç sahipleri arabalarına daha yüksek hız ve yük kapasiteli lastikler takabilir.

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Üreticinin önerdiğinden daha düşük limitlerde lastikler de kullanılabilir. Bu durumda lastiklerin maksimum hız ve yük sınırını sürücü bilmeli ve aracı buna göre kontrol etmelidir. Araç asla bu limitlerin üstünde kullanılmamalı, yük taşımamalıdır. Bilgilerin sürücüye hatırlatılması için bilgilendirici bir etiket, sürücünün görüş hizasına asılmalıdır.

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Fazla yük bindirmek aracın bileşenlerine baskı yapacağı için likit tüketimini, direksiyon hakimiyetini ve lastik aşınmasını etkiler. Lastiğin patlamasına bile neden olabilir.

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