Bu icatlar sizi hayrete düşürecek! İşte özellikleri

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Tek tekerlekli motosiklet1931'de İtalyan M. Goventosa de Udine tarafından icat edilen tek tekerlekli motosiklet. Araç saatte 150 kilometre hıza ulaşabiliyordu

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Köşeler etrafında çekim için kavisli namlulu makineli tüfek

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Otomobiller için süpürgeler

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Ahşap Mayo

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Asma Bebek Kafesi

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Kel insanlar için fırça

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Süspansiyon bebek taşıyıcı

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Faksçekebilir gazete:İnternetin hızına sahip olmasa da, New York'da ki WOR radyo istasyonu okurlarına haberleri bu faks makinesinden geçiyordu.

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Koruyucu yüz kalkanı:Kar fırtınalarında ve yağmurlarda yüzü korumak için üretilen "yüz maskesi"

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Gamze Makinası

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Boyun Fırçası



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Toksik zehirli gazdan koruyan bebek arabası

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Her atış ile resim çeken fotoğraf makinesi38'lik Colt tabancaya monte edilen bu kamera, tetiğe her bastığınızda fotoğraf çekiyordu. Soldaki küçük karelerde çekilen fotoğrafları görebilirsiniz.

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Yaya güvenliğiOtomobil kazalarında yaya ölümlerini azaltmak için yapılan bir icat; Otomobil yaya küreği.

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Yatarak Okuma Gözlüğü

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Aile Bisikleti