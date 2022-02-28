Bu icatlar sizi hayrete düşürecek! İşte özellikleri

Tek tekerlekli motosiklet1931'de İtalyan M. Goventosa de Udine tarafından icat edilen tek tekerlekli motosiklet. Araç saatte 150 kilometre hıza ulaşabiliyordu
Faksçekebilir gazete:İnternetin hızına sahip olmasa da, New York'da ki WOR radyo istasyonu okurlarına haberleri bu faks makinesinden geçiyordu.
Koruyucu yüz kalkanı:Kar fırtınalarında ve yağmurlarda yüzü korumak için üretilen "yüz maskesi"
Her atış ile resim çeken fotoğraf makinesi38'lik Colt tabancaya monte edilen bu kamera, tetiğe her bastığınızda fotoğraf çekiyordu. Soldaki küçük karelerde çekilen fotoğrafları görebilirsiniz.
Yaya güvenliğiOtomobil kazalarında yaya ölümlerini azaltmak için yapılan bir icat; Otomobil yaya küreği.