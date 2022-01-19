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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:01

Bu deliğin altında bakın ne var! Gözlerinize inanamayacaksınız

Avustralya'nın Coober Pedy kasabası, bir asırdır dünyanın opal başkenti adıyla biliniyor...

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