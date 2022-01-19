Bu deliğin altında bakın ne var! Gözlerinize inanamayacaksınız

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Avustralya'nın Coober Pedy kasabası, bir asırdır dünyanın opal başkenti adıyla biliniyor...

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Coober Pedy ortalama 43°C'lik bir sıcaklığa, dayanılamayacak bir kuruluğa ve devamlı süregelen toz fırtınalarına ev sahipliği yapıyor.

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Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer. Kasabanın iki bine yakın nüfusu var.

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Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan opal madenininden kalan tünellerde bin 500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış.

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Kasaba, dışarıdaki herhangi bir yerleşim yerinde bulunan modern ulaşılabilir imkanların hemen hemen hepsine sahip.

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Peki bu kasaba sakinlerinin buna çözümü ne oldu?

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Tabii ki toprak altında yaşamlarını sürdürüyorlar!

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Mağara duvarlarından ortama toz inmemesi için mat bir cila bile yapılmış.

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Bunların yanında kasabada birçok mağaza, kilise, müze, sanat galerisi ve hatta bir otel bile var.

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Coober Pedy bir turist noktasından ziyade tam anlamıyla bir kasabayı andırıyor.

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Bu mağaraların güvenlik, barınma ve konforlu bir ısı ortamı oluşturması bir yana duvarlarında gerçek opaller bulunuyor.

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Bu sayede de iç mimarisi çarpıcı bir hal alıyor.

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