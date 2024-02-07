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TREND
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2024 Çarşamba 12:26

Bu cuma BİM'de neler var? BİM 9 Şubat 2024 Aktüel ürünler kataloğu

BİM'in 9 Şubat 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu cuma; Teknoloji Ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Tekstil ve giyim Ürünleri ile Oyuncaklar yer alıyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; AMD Reyzen 5 işlemcili, 256 GB SSD disk, 8 GB Ram ve Windows 11 home işletim sistemli HP Notebook 10,999 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte 9 Şubat BİM kataloğu 2024

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