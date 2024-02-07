Bu cuma BİM'de neler var? BİM 9 Şubat 2024 Aktüel ürünler kataloğu
BİM'in 9 Şubat 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu cuma; Teknoloji Ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Tekstil ve giyim Ürünleri ile Oyuncaklar yer alıyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; AMD Reyzen 5 işlemcili, 256 GB SSD disk, 8 GB Ram ve Windows 11 home işletim sistemli HP Notebook 10,999 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte 9 Şubat BİM kataloğu 2024