Bu besinleri birlikte tüketirken dikkat!! Zararını bir bilseniz....

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Yiyeceklerin birbirleriyle uyumu eski bir yemek yeme felsefesidir. Yemek yeme konusunda daha çok yemeklerin birbirleri ile uyumunu ve bir araya geldiklerinde ortaya çıkan lezzeti önemseriz.

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Oysaki lezzetinden daha önemli olan konu ise tüketilen besinden elde edilecek en fazla yarardır.

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Peki, hangi besinler birlikte tüketilmelidir? Birlikte tüketildiğinde zararlı olan besinler hangileridir? İşte birlikte tüketildiğinde şaşırtan sonuçlar veren besinler...

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BALIK VE TAHİN Sütlü tatlılar balığın yanında balığın bayat olma ihtimaline karşı tüketilmesi önerilmez. Şerbetli tatlıların tercih edilmeme sebebi ise çok ağır olmalarıdır. Zaten öncesinde ağır ve bol mineralli bir yiyecek yenmiştir.

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BALIKTAN SONRA EN İYİ TERCİH... Balık yedikten sonra şişkinlik , mide bulantısı ve kan şekerinde düşme yaşanabilir. Bu nedenden dolayı kan şekerinin dengelenmesi için hafif bir tatlı önerilmektedir. Bunun önüne geçmek için balıktan sonra helva tüketmek doğru bir tercih olacaktır. Balığın ardından helva yenmesinin bir önemli nedeni daha bulunmaktadır. Denizdeki kirlilikten ötürü yediğimiz balıklarda ağır metaller bulunabiliyor. Ağır metallerin vücudumuza girmesi ise son derece tehlikeli ve zehirleme ihtimali çok yüksek.

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AĞIR METALLERİ VÜCUDUMUZDAN ATMAK İÇİN... Bu aşamada devreye giren tahin, balıkta biriken ağır metalleri sıfırlar ve ortadan kaldırır. Balık sonrası yenilen tahin tam bir sağlık neferi olarak hareket eder çünkü vücuttaki fosfor oranını düzenler ve mide asidini dengeye sokar.

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BALIK VE TAHİN MÜKEMMEL BİR İKİLİ Balık ve tahin birlikte yenilmesi gereken besinler arasında yer alıyor dedik. Peki, birlikte yenildiğinde faydadan çok zarar sağlayan besinleri duymuş muydunuz? İşte asla birlikte tüketilmemesi gereken besinler...

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BERABER YENMEYECEK GIDALAR Yiyeceklerin birbirleriyle uyumu eski bir yemek yeme felsefesidir. Yemek yeme konusunda daha çok yemeklerin birbirleri ile uyumunu ve bir araya geldiklerinde ortaya çıkan lezzeti önemseriz.

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Oysaki lezzetinden daha önemli olan konu ise tüketilen besinden elde edilecek en fazla yarar ve birlikte tüketilmemesi gereken besinlerdir. Birlikte tüketilmemesi gereken besinlerin verdiği sonuçlar ise kalp rahatsızlığı, hazımsızlık, cilt hastalıkları vb. olarak karşımıza çıkabilir. Yemek planlarımızı yaparken o iki besinin bir araya gelmemesine önem vermeliyiz. Gelin hep birlikte bu besinler hangileri bir göz atalım.

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YOĞURT İLE BUNLARI TÜKETMEYİN Bilindiği üzere yoğurt tüketimi açısından hassas davranılması gereken bir gıda. Özellikle eskilerin de çokça söylediği gibi yoğurt ile kesinlikle balık tüketilmemesi gerektiği söyleniyor. . Bununla birlikte yoğurdu kendisi gibi ekşi gıdalarla; sirke ya da koruk ile tüketmek de pek önerilmiyor.

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YOĞURT VE TAVUK Yoğurtlu yemeklerin yanında sirkeli herhangi bir yemeğin tüketilmemesi gerektiği söylenmekte. Çok eski yıllardan beri yoğurt ile tere, peynir, tavuk ve turp tüketilmesi de önerilmiyor.

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SÜT İÇİYORSANIZ BUNLARA YANAŞMAYIN Yemek yerken dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise proteinli gıdaların birlikte tüketilmemesi gerektiğidir.

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SÜT VE YUMURTA Örnek olarak süt ile balık, peynir, yumurta ve yoğurt tüketilmemesi gereken besin maddeleridir. Genel olarak konuşursak süt ile ekşi gıdalar tüketilmemeli.

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TAVUKLA BİRLİKTE BUNLARDAN UZAK DURUN Birlikte tüketilmemesi gerekenler listemizde sırada tavuk var. Bir diğer kural ise tavuk eti ile birlikte ekşi gıdaların birlikte tüketilmemesi gerektiği. Bunların birlikte çok tüketilmesi kulunç hastalığına neden olabiliyor.

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TAVUK VE BALIK Tavuk ile birlikte yenmemesi gerekenler arasında; balık, yoğurt, yumurta, yaş peynir ve süt bulunuyor.

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ET YİYORSANIZ DİKKAT Etle beraber yenmemesi gereken gıdalar da bulunuyor.

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ETTEN SONRA MEYVE YERKEN DİKKAT! Örneğin tuzlanmış ve tuzla kurutulmuş etler sarımsak ve sirke ile yenmemeli ve pişirilmemeli. Baş eti ile üzüm asla yenmemelidir. Et ve buğday ile yapılan keşkek, herise gibi yemekler de nar ile birlikte yenmemelidir. Fırında pişirilmiş etler de fırından çıkarıldıklarında üzeri örtülmemelidir.

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SOĞAN FAYDALI AMA... Soğana olan düşkünlüğümüz hem kültürümüzden hem de sağlıklı olduğuna dair olan inancımızdan kaynaklanıyor. Fakat soğanı tüketirken de dikkatli olmakta fayda var.

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Genellikle soğan pişirilirken daha faydalı olması için içine birkaç diş sarımsak eklenir. Bilmeden yapılan bu hata aslında birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.

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SOĞAN VE SARIMSAK İYİ BİR İKİLİ DEĞİL Soğanı sarımsakla birlikte fazla tüketmek ciltte lekelere, baş dönmesine ya da mide hazımsızlığına neden oluyor. Tüm zararlarından korunmak için soğan ve sarımsağı birlikte tüketmemek gerekiyor. Yemeklerde bu ikiliyi mümkün olduğunca birlikte kullanmamakta fayda var.

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PİLAV DA SAĞLIĞINIZ İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR Pilav çok sevilen ve oldukça da tüketilen bir yemektir. Ancak pilav ya da pirinçli besinler yenirken sirkeli turşu ve salata tüketmek oldukça zararlıdır.

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PİLAVIN YANINA SALATA YEMEYİ UNUTUN Bu yüzden pirinçle sirkeli salatayı bir araya getirmemek de fayda vardır.

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MEYVELER İLE TÜKETİLMEMESİ GEREKENLER Meyveler doğanın bize verdiği sağlıklı tatlılar. Bu yüzden onları tüketmeyi çok ama çok seviyoruz. Fakat bazı meyveleri de birlikte tüketmemek gerekiyor. Örneğin eriğin, şeftalinin, kayısının ve narın birlikte ya da art arda tüketilmemesi gerekiyor.