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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 14:12

Bu adamı hiç gördünüz mü? Bilim dünyasını cevapsız bırakan olay

Bilim insanları bu olayı açıklayamıyor! Bu suratı tanıyor musunuz? Bu adam suratlarca bireyin birbirinden habersiz biçimde düşünde gördüğü bir surat... Ocak 2006 senesinde, New York'ta şanlı bir psikiyatrın hastası, daha evvel hiç görmediği bir insanın düşüne girerek ona yaşamıyla alakalı nasihatler verdiğinden bahsetti. Ardından psikiyatr için düşünde gördüğü adamın suratını çizip vazgeçti.

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