Bu adamı hiç gördünüz mü? Bilim dünyasını cevapsız bırakan olay

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Bu yüzü tanıyor musunuz? Belki siz hiç görmediniz ya da gördünüz. Bu adam yüzlerce kişinin birbirinden habersiz şekilde rüyasında gördüğü bir yüz... 'Nasıl olur?' demekte haklısınız. Uzun yıllardır internetin esrarengiz fenomenlerinden biri haline gelen 'Bu Adam' (This Man) her ne kadar her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de duyurulmaya çalışsa da pek bilinmeyen bir karakter. İnsanların rüyalarına girdiği iddia edilen bu gizemli fenomenin sırrı bilim dünyası tarafından bile çözülemedi. İşte detaylar...

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Birkaç gün sonra, bir başka hasta masada duran çizimi gördü. Bu onun da rüyalarına giren adamın ta kendisiydi! O da bu adamı hayatında hiç görmediğine yemin ediyordu. Psikiyatr, bu çizimi başka meslektaşlarına gönderir. Birkaç ay içinde bu adamı rüyasında gördüğünü söyleyen 4 hasta daha gelir.

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İlk çizimin yapıldığı Ocak 2006'dan bugüne Los Angeles'tan Tahran'a, Paris'ten Moskova'ya 2000'den fazla insan bu adamı rüyasında gördüğünü söylemiş.

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Bu olay yayıldıkça 'Bu Adam' (This Man) olarak isimlendirilen çizim, dünya çapında bir fenomen haline gelmiş. Pek çok ülkede ve dilde, bu adamı bulmak için ilanlar var.

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Peki neden bu adam insanların rüyalarında beliriyor, bu sadece bir yanılgı ya da bilinçaltında yatan bir şey mi, yoksa daha gizemli ve korkunç bir açıklaması mı var?

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Birbirini tanımayan insanların rüyasına giren bu adamla ilgili ortaya bazı teoriler atıldı. Rüyalarında bu adamı gördüğünü iddia edenlerin en çok rağbet ettiği teoriler ise şöyle sıralandı:

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Arkatip Teorisi: Jung'un psikoanalitik teorisine yaslanan bir görüşe göre bu adam kolektif bilincin yarattığı bir arketipti.

Toplumda birbirine benzer travmalar ve dramlar yaşayan insanların birbirine benzeyen rüyalar görmesi mümkün olabilirdi.

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Dini Teori: Dindar kişilerin olaya getirdiği yaklaşımsa daha farklıydı. Onlara göre bu resim, kişinin büyük yaratıcı yerine kafasında konumlandırdığı imajdı. Bu görüşe göre Allah kendisini insanlara bu şekilde gösteriyordu. Bu nedenle onun rüya görenlerin zihninde yer ettiğine inananlar vardı.



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Rüya sörfü teorisi: Bu konudaki en ilginç teori! En çok ilgi gören görüş de yine bu. Ama elbette bilimsel açıdan en az doğruluk payı taşıyan teori de yine rüya sörfü teorisi... Teoriye göre bu adam, insanların rüyalarına görmeyi başaran, gerçek hayattan bir insan. Psikolojik özel yetenekleri sayesinde buna muktedir biri.



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Bu teorilerin haricinde. Bazıları da bunun gerçek hayattam bir sima olduğunu sadece birçok insana benzediğini söylüyor. Bazılarıysa insanların rüyalarında benzer birini gördüğünü ama aslında bu adama pek benzemediğini, buna rağmen insanların bu resmi kafalarında canlandırdığını iddia ediyor.



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Meselenin haddinden fazla büyüyüp kıtalara yayıldığını ve viral kampanyalarda bile kullanıldığını, ayrıca bu adamın resminin bir popüler kültür figürü haline geldiğini de söylemek mümkün.

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Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok doğaüstü olay oluyor.

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İşte akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç olaylar...



Ünlü "Kiev Kozmonotu"

Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.

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Tarih öncesine ait küçük Japon heykelcikleri

Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.

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Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki hareket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.

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Bu resimde Antikythera mekanizmasını görmektesiniz. Sağ tarafta ise teknik şeması yer almaktadır. 1900 yılında Girit adasında bulunmuştur. M.Ö. 1.yüzyıla tarihlenmektedir. Bu antik bronz mekanizma bize eski uygarlıkların düşündüğümüzün aksine daha ileri bir teknik bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Astronomik takvim olduğu düşünülen bu mekanizmada (ya da bir makinanın parçası) içinde başka dişlilerde bulunmaktadır.

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Amerika'nın New Mexico eyaletinde inanılmaz bir olay yaşandı. Bir uzaylı amatör kameraya bir kadını kaçırırken yakalandı. Kız arkadaşı Jenna Hawser ile yaşayan Jeff Norris gece görüşlü kamerası ile uzaylıyı böyle görüntüledi.

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Norris uyurken uzaylı ile karşılaştığını hemen panik halinde kamerasına davrandığını söylerken uzaylının başta dostça davrandığını ancak deklanşöre basmasıyla birlikte kaçtığını söyledi. Norris kız arkadaşından üç gündür haber alamadığını söyledi.

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1895 yılında İrlanda'da Dyer tarafından mineral araştırmaları sırasında bulunan bir dev fosili. Boyunun karşılaştırılması amacıyla bir tren vagonunun önüne koyulmuştur. Yüksekliği 3 metre 70 santimetre ve ağırlığı 2050 kg dır. ( taşlaşmış olduğu için daha ağır geliyor herhalde) Sağ ayağı 6 parmaklıdır. Ancak daha sonra bu dev fosiline ve sahibine ne olduğunu kimse bilmiyor.

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Kafaları karıştıran bir şehir daha. Lübnan'daki Balbek şehri. 20 metreden daha büyük taşların da kullanıldığı bu antik şehir Roma imparatorluğundan da eski. Hatta Sümerlilerin bilgilerine göre bile burası antik bir şehirdi o zamanlar. Taşların büyüklüğünü göstermek amacıyla 2 kişi yapıların arasında dikiliyor. Bugün kimse burasını kimlerin, nasıl, ne amaçla ve ne zaman yaptığını bilemiyor. Modern bilim ise Baalbek'i görmezlikten gelmeye devam ediyor.

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Bu cisim Kanada'nın Kuzey kutup bölgesindeki Axel Heiberg adası eski fosiller koleksiyonunda bulunmuştur. İncelemeler bunun bir insan parmağı fosili olduğunu gösteriyor. Bu fosil 100 ile 110 milyon yıl öncesine aittir (Creataceous jeolojik dönemi). Bu fosil " DM93-083 " numarasıyla arşivlenmiştir. Röntgen ışınlarıyla yapılan inceleme sonucunda yukarıdaki resimdeki siyah kısımların parmak kemiklerine ait olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kadar eski zamanlarda insan yaşamış olabilir mi?

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Yapımı bitirilmemiş bir Obelisk (dikilitaş). Şu anda dikili bulunan en büyük obeliskten 2 kat daha büyüktür. Yapımında bir çok Mısır tapınağının inşasında olduğu gibi kırmızı granit kullanılmıştır. Yaklaşık 40 metre yüksekliğinde ve 1150 ton ağırlığındadır. (Eğer bitirilmiş olsaydı)

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Kolombiya, Bogota yakınlarında bulunmuş bir insan eli fosili. Fosilleştiği kayanın yaşı 100 - 130 milyon yıldır. Yani, fosilde o kadar sene önce meydana gelmiştir.

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Bu 120 milyon yıllık taş parçasının yüzeyi ,Ural Bölgesini gösteren (tabiri caizse) bir haritayla kaplıdır. Görünüşe göre bu kadar eski bir haritanın olması imkansızdır. Bashkir State Üniversitesindeki bilim adamları , çok eski zamanlarda , gelişmiş uygarlıkların olduğuna dair kanıtlardan biri olarak yorumluyorlar eseri. Bu greçektende insan eliyle yapılmış bir rölyeftir. Günümüz askeri haritaları ile neredeyse aynı karakterik özellikleri sergilemektedir. Harita sivil çalışmaları göstermekte yani uzunluğu 12.000 Km ' yi bulan kanallar , nehirlere çekilen çitler , güçlü barajlar... Kanallardan çokta uzakta olmayan yerde elmas biçimindeki yerler gösterilmiştir.( Ne anlattığı bilinmemektedir). Ayrıca harita bazı yazılarıda içermektedir. Hatta sayılar bile vardır. Bilim adamları önce bunun eski çince olduğunu düşündüler. Daha sonra bu düşünce bilinmeyen bir kaynağa ait hiyeroglif - syllabic türü yazıya dönmüştür. Bilim adamları bu yazıları şimdiye kadar çözemediler.

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Fotoğraftaki büyükanne hayaleti

Amerika'da 2009 yılının ağustos ayında yeğeninin fotoğrafını çeken küçük kız, 1990 yılında ölen büyükannesinin de fotoğrafa girdiğini görünce şok geçirdi.

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19 yüzyılda ruhların fotoğraflarını çekmek fotoğrafçılıkta farklı bir dal olarak benimsenmişti. William H. Mumler 1860 yılında ruh fotoğrafçılığını literatüre geçirdi.

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Çift pozlama sayesinde ikinci bir kişi ya da bir nesnenin fotoğrafta belirdiğini fark etti. Bu ilginç tekniği geliştirdi ve mistik ve ruhsal boyutunu ortaya çıkardı. Böylece insanlar kaybettikleri yakınlarıyla aynı fotoğraf karesinde bir araya gelebildiler.

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William Hope ise bir başka ruh fotoğrafçısı. 1905 yılında 'ruh' fotoğrafları çekmeye başladı. Sonraları ise halk arasında ruhlarla iletişimde olan bir medyum olarak anılmaya başlandı. İşte William Hope'un paranormal çalışmaları...

Fotoğraf çektiren bir çiftin üzerinde görünen bir kadının kafası



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Bir grup insanın başının üzerinde görünen bir adam ve küçük bir kız

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Joe Thomas'ın fotoğrafı. Üzerindeki ise 'büyükannesinin ruhu'

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Yaşlı bir adamın yanında bir kadının 'ruh'u

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