  • $13,6531
  • 15,2028
  • 788.546
  • 2011.94

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 10:09

Boynundaki şişlik için doktora gitti! İçinden bakın ne çıktı

Sandra Lee dünyada yaptığı sıra dışı cerrahi operasyonlarıyla tanınıyor. Yaptığı operasyonları sosyal medya hesabından paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Sandra Lee yine dünyanın gündeminde.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.