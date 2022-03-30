Böylesini ilk kez göreceksiniz! Vahşi doğadan kan donduran anlar

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Bu fotoğraflar Hindistan'ın Rahnthambhore Milli Parkı'nda çekildi.

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Dişi bir kaplanın saldırısına uğrayan geyik, 15 dakika boyunca bu saldırıya direndi ama en sonunda pes etti.

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O anlar objektiflere işte böyle yansıdı...

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Vahşi hayat fotoğrafçısı Andy Rouse, çektiği av kareleriyle yine adından söz ettirdi.

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Ranthambore Ulusal Parkı'nda bir kaplanı takip eden sanatçı sabırla hayvanı gözledi.

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Sessiz ama hızlıca yaklaşan kaplan, avına bir anda saldırıyor ve bu görüntüleri ortaya çıkarıyor.

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Vahşi yaşam fotoğrafçısı Roel van Muiden tarafından Güney Afrika'da çekilen bu kareler görenlerin yüreklerini burktu...

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Çamura saplanmış zebra yavrusu kurtarmak isteyen su aygırı zebrayı boynuzlarıyla havaya kaldırarak çamurdan kurtarıyor fakat...

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Su aygırının boynuzu zebranın karnını deliyor ve onu öldürüyor.

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Çalıların arasında pusuya yatan aslan tek sandığı bufalonun üzerine atladı. Fakat durum hiç sandığı gibi olmadı.

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Aslanların sürü ile saldırdığı bilinirken bu defa aslan tek başına saldırmayı denedi ancak işler çok farklı bir hale geldi.

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Bufalonun boynuzlarının hedefi olan aslan bir oraya bir buraya savruldu.

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Yere düştüğünde bile mücadeleyi bırakıp kaçması gerekirken o bunu yapmadı ve hala saldırmaya devam etti.

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Tam bir saat süren mücadele ise bitmek bilmedi. Ve bu mücadeleyi bufalo kazandı.

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Ağır yara alan aslan ise şiddetli yaralarından dolayı enfeksiyona kapıldı ve iki gün sonra öldü.

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