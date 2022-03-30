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TREND
Eklenme tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 10:30

Böylesini ilk kez göreceksiniz! Vahşi doğadan kan donduran anlar

Vahşi doğada inanılmaz karşılaşmalar. İşte izleyenleri dehşete düşüren o anlar.

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