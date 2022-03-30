Böylesini ilk kez göreceksiniz! Vahşi doğadan kan donduran anlar

Dişi bir kaplanın saldırısına uğrayan geyik, 15 dakika boyunca bu saldırıya direndi ama en sonunda pes etti.
Sessiz ama hızlıca yaklaşan kaplan, avına bir anda saldırıyor ve bu görüntüleri ortaya çıkarıyor.
Vahşi yaşam fotoğrafçısı Roel van Muiden tarafından Güney Afrika'da çekilen bu kareler görenlerin yüreklerini burktu...
Çamura saplanmış zebra yavrusu kurtarmak isteyen su aygırı zebrayı boynuzlarıyla havaya kaldırarak çamurdan kurtarıyor fakat...
Çalıların arasında pusuya yatan aslan tek sandığı bufalonun üzerine atladı. Fakat durum hiç sandığı gibi olmadı.
Aslanların sürü ile saldırdığı bilinirken bu defa aslan tek başına saldırmayı denedi ancak işler çok farklı bir hale geldi.
Yere düştüğünde bile mücadeleyi bırakıp kaçması gerekirken o bunu yapmadı ve hala saldırmaya devam etti.
Ağır yara alan aslan ise şiddetli yaralarından dolayı enfeksiyona kapıldı ve iki gün sonra öldü.