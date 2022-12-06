Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü? İlkel malzemelerle yaptı

İşte o zekice hazırlanmış tuzaktan kareler...
Uzakdoğulu iki çocuğun balık tutma yöntemi, oldukça ucuz maliyeti ve pratik olması nedeniyle çok sayıda kişinin büyük ilgisiyle karşılandı.
Çocuklar öncelikle PVC boruları T şekli alacak şekilde birleştiriyorlar.
Nehrin kenarındaki toprağı borunun şeklinde kazıyorlar...
Çocuklar toprağın üstünü hafifçe kapatıp, boruyu sağlamlaştırıyorlar
Daha sonra borunun üst kısımlarının altına gelecek şekilde iki çukur açıyorlar.
Çukurları suyla dolduruyorlar.
Çocuklar nehre girip balıkları korkutarak boruya yöneltiyor.
Borulardan geçen balıklar iki yanda bulunan çukurlara düşüyor...
Plastik şişe, ip ve kürdan kullanarak küçük balıkları avlamak için tuzak yapmanız mümkün.İşte aşamaları...