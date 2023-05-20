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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:36

Boş arazinin ortasındaki dev patatesin içinden bakın ne çıktı? Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Görenlerin ilk olarak kocaman bir taş zannettiği şeyin yanına yaklaştıkça devasa bir patates olduğu ortaya çıktı. Boş bir arazinin ortasında bulunan patatesin içinde ne olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

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