Boş arazinin ortasındaki dev patatesin içinden bakın ne çıktı? Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

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Big Idaho Patates Otel, farklı bir otel en farklı deneyimi yaşamak isteyenler için eşsiz bir fırsat. Ayrıca patates deyip geçmeyin, otelde konforunuz için her şey düşünülmüş.

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Kristie Wolfe tarafından tasaralanan otel dışarıdan baktığını zaman devasa bir patates görünümünde. Ancak içi bambaşka bir dünya. Ayrıca bu otel Wolfe'nin ilk çılgınlığı değil. Hawaii'de bir ağaç oteli ve bir buz oteli de var.

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Patatesin içine girdikten sonra, sebzenin oyukluğunu da hissedebileceğiniz tatlı mı tatlı bir oturma odası çıkıyor karşınıza.

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İç mekan, sakinliği ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Rahat bir patates odası oluşturmak için bohem objelerle döşenmiş.

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Patates şaşırtıcı bir şekilde dekor aksesuarları için raf gibi oyulmuş..

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Bu patates aynı zamanda bazı güzel yeşilliklerle dolu.

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Bu şöminenin yangın çıkarmadan nasıl çalıştığına hala anlam veremedik..

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Gecelik konaklama ücreti ise 200 dolar. Patates otelde kalmak istiyorsanız önceden rezervasyon yapmak zorundasınız. Çünkü tam dolulukla çalışıyor.

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Tek kişinin konaklayabildiği otelde krallara layık bir yatak, gerçek geyik boynuzundan yapılmış bir avize ilk göze çarpanlar.

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Banyo konusu ise biraz aklınızı kurcalayabilir. Patatesin içinde bir banyo yok ancak hemen yanındaki silo modern bir banyoya dönüştürülmüş.

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Spa tarzında hazırlanan banyoda kullanılan gerçek bitkiler, vücudunuz kadar zihninizi de dinlendirebilir.

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İşte banyonun dışarıdan görünüşü..

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İşte lavabo ve klozet...

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Farklı yerlerde de hizmet verebilen Patates Otel, ABD'nin Idaho kentinde aslında 1 yıl hizmet verecekmiş.

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Ama otele ilgi o kadar yoğunmuş ki, tam 7 yıl boyunca sayısız misafiri konuk etmiş.

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İŞTE DÜNYANIN EN SIRA DIŞI EVLERİ Mark Parmeter adındaki bir adam İngiltere'de bulunan bu ahırı arazisiyle beraber satın aldı.

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1980'lerde terk edilmiş döküntü yeri 2014'te satın alan Mark Parmeter, ahır olarak kullanılan eve toplam 4,37 milyon dolar harcayarak lüks bir malikaneye çevirdi.

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Parmeter, 400 yıllık olan bu ahırı satın aldıktan sonra üç yıllık çalışmanın sonunda lüks bir ev haline getirdi.

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Evin iç kısmında bulunan yüzyıllık tahta sütunlar orijinalliği bozulmadan restore edildi.

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Malikanenin şimdiki değeri 7.5 milyon dolar civarında.

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Lüks evin 4 yatak odası, 3 banyosu, 2 oturma odası, bahçesi, 2 garajı ve 256 metre karelik arazisi mevcut.

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250 yıllık kuleden dönüştürülmüş harika ev

Bu kule aslında bir yel değirmeni.

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Adriyatik Denizi'ndeki Hvar Adası'nda (ada Hırvatistan'ın), 1761 yılında Franciscan rahipleri tarafından inşa edilmiş.

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Uzun yıllardır başıboş dururken satın alınmış ve bir eve dönüştürülmüş.

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Bir taraftan kulenin özgünlüğü ve otantikliği korunurken, bir taraftan da modern bir evin gereksinimleri başarıyla karşılanmış.

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Ev şu anda AirBnb adlı sitede gecelik olarak kiralanabiliyor.

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