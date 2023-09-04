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TREND
Eklenme tarihi: 4 Eylül 2023 Pazartesi 11:50

Bölgede yılan yağından gelir elde eden ilk çift: Onlarla birlikteyken rahatlıyorum

Süleymaniyeli Nuşirevan Abdurrahman ile Şıler Selim çifti, geçimlerini evlerinde besledikleri yılanların yağından sağlıyor

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