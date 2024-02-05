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TREND
Eklenme tarihi: 5 Şubat 2024 Pazartesi 07:03

Bitlis'te yola kaya parçaları düştü... Trafik akışı durdu

Bitlis'te yola düşen kayalar trafik akışını durdurdu.

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