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TREND
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 09:41

Birinci Meclis ziyaretçi akınına uğradı

Cumhuriyetin ilan edildiği Birinci Meclis sabaha kadar ziyarete açık kaldı.

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