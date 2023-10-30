Birinci Meclis ziyaretçi akınına uğradı

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Mustafa Kemal Atatürk tarafından 100 yıl önce cumhuriyetin ilan edildiği, Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak hizmet veren Birinci TBMM binasını akşam saatlerinde de binlerce kişi ziyaret etti.

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Birinci Meclis, 29 Ekim 1923'te İsmet İnönü'nü başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı unvanıyla kürsüye çıkan Atatürk, burada "Yaşasın Cumhuriyet" sesleri ve alkışlar eşliğinde Cumhuriyeti ilan etti.

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Bugün, Kurtuluş Savaşı yılları ve cumhuriyetin ilanına ilişkin eserlerin sergilendiği Kurtuluş Savaşı Müzesi ismiyle hizmet veren Birinci Meclis, her yıl özellikle Cumhuriyet Bayramı'nda çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

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Ellerinde Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz kıyafetleriyle Meclise gelen halk ve çocuklar Atatürk'ün cumhuriyeti ilan ettiği kürsünün önünde fotoğraf çektirdi.

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Akşam saatlerinde de yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Birinci Meclis sabaha kadar açık kaldı

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