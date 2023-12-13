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TREND
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 00:40

Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu şaşırttı! Berna Karagözoğlu'nu görenler tanıyamadı…

Berna Karagözoğlu, 'Bir Şarkısın Sen' programında birçok insanın beğenisini kazanmıştı. Ayrıca Bir Şarkısın Sen programında, 'Fındık Kurdu' lakabı ile pek çok insanın hafızasında bulunan Berna Karagözoğlu, program sona ermiş olsa bile son hali ile merak edilebiliyor. İşte detaylar…

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