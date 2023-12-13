Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu şaşırttı! Berna Karagözoğlu'nu görenler tanıyamadı…

1 / 9

Berna Karagözoğlu, sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un gerçekleştirdiği Bir Şarkısın Sen programına 9 yaşında katılmıştı. Ayrıca Fındık Kurdu lakabı ile kısa sürede kendini sevdiren Berna Karagözoğlu, pek çok insanın gönlünde adeta taht kurmuştu. Bu nedenle Bir Şarkısın Sen programı sona ermiş olsa bile Berna Karagözoğlu'nun son hali merak edilebiliyor.

2 / 9

BİR ŞARKISIN SEN'İN FINDIK KURDU Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in sunuculuğunu yaptığı Bir Şarkısın Sen programı, bir dönem birçok insan tarafından sevilerek izlenen programlar arasında gösterilebiliyor. Ayrıca Bir Şarkısın Sen programında en fazla dikkat çeken isimlerden biri, Fındık Kurdu lakabı ile hatırlanan Berna Karagözoğlu olarak ön plana çıkabiliyor.



3 / 9

Berna Karagözoğlu şimdilerde 24 yaşında. Nitekim Bir Şarkısın Sen programının sona ermesinin ardından yıllar geçti. Bu nedenle Berna Karagözoğlu'nu yıllar sonra ilk kez görenler adeta tanıyamıyorlar.

4 / 9

BERNA KARAGÖZOĞLU'NUN YILLAR SONRAKİ HALİ Berna Karagözoğlu birçok insanın hafızasında Fındık Kurdu olarak hatırlanabiliyor. Bu nedenle yıllar sonra ilk kez görenler şaşırabiliyorlar. İşte Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu, Berna Karagözoğlu'nun yıllar sonraki hali;

5 / 9



6 / 9



7 / 9



8 / 9

