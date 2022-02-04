Bir babanın kızına son armağanı! İnsanlar onu görmek için bölgeye akın ediyor

Hikayeyi duyanlar babanın kızına verdiği son armağanı görmek için bölgeye akın ediyor.
Yaklaşık 150 yıl önce yaşanan olay hala duyanların tüylerini diken diken ediyor.
1870'lı yıllarda Yeni Zellanda'da yaşayan John Cargills isimli adamın kızı bir kazada boğularak hayatını kaybetti.
Genç kızın hayattayken en büyük hayali ise kendine ve ailesine özel bir plaj sahibi olmaktı.
Adam da kızının ölümünden sonra onun anısına 72 basamaklı bu tüneli yaptı.
Tünelin özelliği ise plaja açılan tek yol olması.
Plaja gitmenin başka bir yolu yok.
El değmemiş bu yer bir babanın kızına son armağanı oldu.