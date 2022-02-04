Bir babanın kızına son armağanı! İnsanlar onu görmek için bölgeye akın ediyor

1 / 20

Hikayeyi duyanlar babanın kızına verdiği son armağanı görmek için bölgeye akın ediyor.

2 / 20

Yaklaşık 150 yıl önce yaşanan olay hala duyanların tüylerini diken diken ediyor.

3 / 20

1870'lı yıllarda Yeni Zellanda'da yaşayan John Cargills isimli adamın kızı bir kazada boğularak hayatını kaybetti.

4 / 20

Genç kızın hayattayken en büyük hayali ise kendine ve ailesine özel bir plaj sahibi olmaktı.

5 / 20

Adam da kızının ölümünden sonra onun anısına 72 basamaklı bu tüneli yaptı.

6 / 20

Tünelin özelliği ise plaja açılan tek yol olması.

7 / 20

Plaja gitmenin başka bir yolu yok.

8 / 20

El değmemiş bu yer bir babanın kızına son armağanı oldu.

9 / 20



10 / 20



11 / 20



12 / 20



13 / 20



14 / 20



15 / 20



16 / 20



17 / 20



18 / 20



19 / 20

