BİM'e bu hafta salı neler gelecek? BİM 27 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu

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BİM 27 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Yarım yağlı 5 kg SEK yoğurt 135 liradan, Yörükoğlu 1000 gram tam yağlı kaşar peyniri ise 219 tl fiyatıyla satışa sunulacak. Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et Ürünleri, Atıştırmalıklar ve Çikolata grubunda onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ayrıca reçel çeşitleri yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 27 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu