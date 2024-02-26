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TREND
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 17:00

BİM'e bu hafta salı neler gelecek? BİM 27 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in 27 Şubat Salı günü için hazırlanan aktüel ürünleri belli oldu. BİM'e bu hafta; Kahvaltılık, Süt ve Süt Ürünleri, Hazır ve Dondurlmuş Gıdalar, Soğuk ve Sıcak İçecek, Atıştırmalıklar, Bisküvi, Çikolata ve Cips grubunda harika ürünler yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda ayrıca; Nut Master 720 gr Kakaolu Fındık Kreması 59,50 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte var? BİM 27 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu

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