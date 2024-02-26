BİM'e bu hafta salı neler gelecek? BİM 27 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 27 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Yarım yağlı 5 kg SEK yoğurt 135 liradan, Yörükoğlu 1000 gram tam yağlı kaşar peyniri ise 219 tl fiyatıyla satışa sunulacak. Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et Ürünleri, Atıştırmalıklar ve Çikolata grubunda onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ayrıca reçel çeşitleri yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 27 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu
BİM 27 ŞUBAT 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'de bu hafta; Doritos 218 gr Mısır Cipsi 36 TL, Lay's 193 gr Patates Cipsi 36 TL, Simbat 300 gr Siirt Fıstığı 145 TL, Ruffles 193 gr Patates Cipsi 36 TL, Patito Tırtıklı Patates Cipsi 27,50 TL, Tat Kısır & Kuskuslu Salata 22,50 TL, Patito Tırtıklı Patates Cipsi 21,50 TL, Star Krak 150 gr Mısır Çerezi 18,50 TL, Doyum 1 Kg Bulgur Çeşitleri 21,50 TL, Keyifçe 400 gr İri Kırık Ceviz İçi 125 TL, Keyifçe 400 gr Cevizli Muska 59,50 TL, Nutova 200 gr Kabak Çekirdeği 39,50 TL, Keyifçe Antep Fıstıklı Fitil Lokum 37,50 TL'den satılacak.
Bu Salı Bim Market reyonlarında 27 Şubat 2024 tarihine kadar büyük indirimler ile satışa sunulacak olan 27 Şubat 2024 Bim aktüel kataloğunun ürün fırsatları devamında; Tariş 250 gr Kuru Meyve Karışımı 49,50 TL, Tariş 250 gr Antep Karası Üzümü 42,50 TL, Doritos 140 gr Mısır Cipsi Dippas 31,50 TL, Patito 200 gr Tırtıklı Patates Cipsi 29,50 TL,
Dr.Oetker 252 gr Poğaça Karışımı 27,50 TL, Züber 40 gr Hindistan Cevizi Cipsi 29,50 TL, Malatya Pazarı 200 gr Susamlı Fıstık 29,50 TL, Nuxnack 90 gr Çikolata Kaplı Leblebi 29,50 TL, Cheetos Maxx 80 gr Peynirli Mısır Çerezi 17,50 TL, Dr. Oetker 177 gr Krep + 134 gr Pancake 27,50 TL, Nestle 60 gr Mısır Gevrekli Sütlü Çikolata 19,50 TL, Today 45 gr Çikolata ve Fındık Kremalı Kruvasan 7,75 TL, Kellogg's Coco Pops 2×700 gr Çikolatalı Mısır ve Buğday Gevreği 84,50 TL,
27 Şubat BİM Aktüel Ürünleri bu kadarla sınırlı değil tabi ki; Banvit Nugget 79 TL, Yörükoğlu Süt 7,25 TL,
Çikolata 16,50 TL, Banvit 1000 gr Schnitzel 79 TL, Superfresh 1 Kg Patates 82,50 TL, Yörükoğlu 180 ml Sade Süt 6,95 TL, Sek 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 135 TL, İçim 1 Litre Kefir 44,50 TL, Koska Tahin Helvası 27,50 TL, Gülsan 600 gr Tahin 72,50 TL, Nestle 60 gr
Gülsan 380 gr Reçel Çeşitleri 25 TL, Mesh Meyve Çayı Çeşitleri 22,50 TL, Kerem 200 gr Ballı Kaymak 49,50 TL, Dost %1.2 Yağlı 2 Litre Ayran 39,50 TL, Doğuşçay Bitki Çayı Çeşitleri 22,50 TL, Erpiliç 1000 gr Soslu Piliç Kanat 85 TL, Gülsan 400 gr Üzüm Pekmezi 37,50 TL, Namet Soslu Dana Burger Köfte 55 TL, Ülker 160 gr Çokoprens Midi 18,50 TL, Bebeto 200 gr Yumuşak Şeker 19,50 TL,
Şahin 300 gr Dana Parmak Sucuk 189 TL, Erpiliç 500 gr Piliç Parmak Köfte 52,50 TL, İçim 1 Litre Orman Meyveli Kefir 47,50 TL, Şifa Baba 270 gr Süt Reçeli Çeşitleri 36 TL, Cafe Crown Hazır Kahve Çeşitleri 99,50 TL, Sek 1500 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 259 TL, Aknaz 1000 gr Az Yağlı Beyaz Peynir 109 TL, Yörükoğlu %15 200 ml Yağlı Krema 21,50 TL'den satılacak.
Bim 27 Şubat Kataloğuyla bu hafta satışa sunulacak olan indirimli ürünlerde; Zeytinköy 1000 gr Kırma Yeşil Zeytin 97,50 TL, Kaanlar Akhisar Uslu 1 Kg Siyah Zeytin 119 TL, Fiskobirlik 500 gr Çaytanesi Siyah Çay 52,50 TL, Ülker Dankek 235 gr Çilekli Rulo Pasta 29,50 TL, Cafe Crown Cappuccino ve Bardak Set 99,50 TL, Ülker Halley 3×66 gr Muzlu Atıstırmalık 27,50 TL, Yörükoğlu 1000 gr Tam Yağlı Kaşar Peyniri 219 TL,
BİM'de ayrıca; Eti Pronot 180 gr Glutensiz Bebe Bisküvisi 39,50 TL, Nut Master 720 gr Kakaolu Fındık Kreması 59,50 TL, Ülker 35 gr Beyaz Çikolata Kaplamalı Gofret 4,95 TL, Sana Margarin 500 gr Kase Tereyağ Lezzeti 37,50 TL, Züber 3×35 gr Karışık Kuruyemiş Hurma Bar 34,50 TL, Eti Popkek 180 gr Hindistan Cevizli Mini Kek 29,50 TL,
Jacobs Monarch Gold 100 gr Çözünebilir Kahve 79,50 TL, Fiskobirlik Çaytanesi 100'lü Siyah Çay Demlik Poşet 59,50 TL, Ülker Çokomel Marshmallowlu 15×12 gr Sade Bisküvi 34,50 TL'den raflarda yerini alacak.