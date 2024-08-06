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TREND
Eklenme tarihi: 6 Ağustos 2024 Salı 10:17

BİM'de bu salı neler var? BİM 6 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; Kişisel Bakım, Bebek Bezleri, Güneş Kremleri, Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et Ürünleri, Soslar, Makarnalar ve Bakliyatlar gibi fırsat ürünleri yer alıyor. İşte BİM 6 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu