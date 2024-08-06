BİM'de bu salı neler var? BİM 6 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel ürünlerde muhteşem indirimler var.

Red Queen 2'li Banyo Lifi 19,50 TL

Claderm 300 ml Aloevera Jel 45 TL

Deep Fresh 400 ml Saç Kremi 39 TL

Deep Fresh 400 ml Şampuan 39 TL



