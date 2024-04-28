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TREND
Eklenme tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 16:29

BİM'de bu Salı neler var? BİM 30 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 30 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Süt ve Süt Ürünleri, Atıştırmalıklar ve Çikolata grubunda onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta pasta malzemeleri ve kek çeşitleri yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 30 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

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