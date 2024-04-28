BİM'de bu Salı neler var? BİM 30 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

Teksüt 200 gr Yöresel Dil-Örgü-Çeçil Peyniri 59,50 TL fiyatlarıyla bu hafta salı günü itibariyle sizlerle olacak.

BİM'de bu hafta süt ve süt ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 30 Nisan Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;

İçim 200 ml Krema Çeşitleri 23,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğundaki süt ürünleri bu kadarla da kalmıyor.

Pek Food 350 gr Üçgen Mantı 59,50 TL

BİM'de bu hafta et ürünlerinde ise;

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri atıştırmalıklar karşılıyor.

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BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.

Patetes 2.5 Kg 99,50 TL

Haribo 250 gr Yumuşak Şeker 27,50 TL

Ozmo 3×24 gr Çikolatalı Draje 27,50 TL

Ozmo 6×25 gr Sütlü Kremalı Cornet 45 TL

Ülker 114 gr Çilek Aromalı Gofret 17,50 TL

Nut Bari 340 gr Yer Fıstığı Ezmesi 49,50 TL

Eti Crax 50 gr Pizza Çeşnili Çubuk Kraker 7 TL