BİM'de bu salı neler var? BİM 25 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

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BİM'in bu hafta salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; Süt ve Süt Ürünleri, Çikolata, Bisküvi ve Atıştırmalıklar, Bakliyat, Kahvaltılık, Temel ihtiyaç grubunda onlarca çeşit ürün yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. İşte BİM 25 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu