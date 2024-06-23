BİM'de bu salı neler var? BİM 25 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; Süt ve Süt Ürünleri, Çikolata, Bisküvi ve Atıştırmalıklar, Bakliyat, Kahvaltılık, Temel ihtiyaç grubunda onlarca çeşit ürün yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. İşte BİM 25 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu
BİM 25 Haziran 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;
Kerem 700 gr Labne 99 TL
Ayca 1000 gr Lor Peyniri 47 TL
Polonez Hindi Jambon 17,50 TL
Akdo 280 gr Mini Cornet 125 TL
Akdo 680 ml Fıstık&Sade 150 TL
Tukaş Makarna Sos Çeşitleri 25 TL
Sek 170 ml Az Yağlı Ayran 4,75 TL
Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 289 TL
Unlüx 540 gr Lavaş Ekmek 26,50 TL
Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 149 TL
Altınkılıç 1 Litre Çilekli Kefir 47,50 TL
Kalite Tonla Ton Balığı Çeşitleri 45 TL
Knorr Bardak Makarna Çeşitleri 12 TL
Polonez 50 gr Dana Füme Et 29,50 TL
Keskinoğlu Piliç 700 gr Çıtır Filetom 85 TL
Aknaz 2000 gr Az Yağlı Beyaz Peynir 199 TL
Dost 2000 gr Az Yağlı Bidon Yoğurt 62,50 TL
Karper 300 gr Üçgen Peynir Büyük Boy 66,50 TL
Binvezir 1000 gr Yarım Yağlı Eritme Peynir 197,50 TL olarak satışa sunulacak.
BİM'de harika ürünlerin 25 Haziran 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak olan BİM Aktüel ürünleri devamında;
Dimes Cool Lime Mix 35 TL
Rival Gazlı İçecek Mojito 11 TL
Limy Limonata Çeşitleri 37,50 TL
Sırma 1 Litre Maden Suyu 16,50 TL
M&M 45 gr Yer Fıstıklı Draje 17,50 TL,
Snickers 35,5 gr Yer Fıstıklı Çikolata 9 TL
Black Bruin 1 Litre Enerji İçeceği 24,50 TL
Cafe Crown 100 gr Türk Kahvesi 27,50 TL
Sarıyer 2,5 Litre Gazlı İçecek Kola 32,50 TL
Sarıyer 2,5 Litre Gazlı İçecek Çeşitleri 27,50 TL
Pepsi/Lipton 4×250 ml İçecek Çeşitleri 44,50 TL
Didi 2,5 Litre Buzlu Çay Şeftali Aromalı 27,50 TL
Coffee Mate 170 gr Kahve Beyazlatıcısı 44,50 TL
Mars 51 gr Çikolata Karamelli Nuga Bar 11,50 TL
Eti Form 200 gr Domatesli Zeytinli Kraker 29,50 TL
Twix 20 gr Çikolata Kaplamalı Karamelli Bar 6,50 TL