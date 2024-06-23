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TREND
Eklenme tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 16:51

BİM'de bu salı neler var? BİM 25 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 25 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; yaz aylarında içeceklerde ve atıştırmalıklarda birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 5 kg yarım yağlı yoğurt 149 TL fiyattan satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 25 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

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