BİM'de bu salı neler var? BİM 20 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; Atıştırmalıklar, Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et Ürünleri, Dondurulmuş Gıdalar grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. En çok dikkat çeken ürün ise 3lü paket halinde labne 92,50 TL fiyatla yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 20 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu