BİM'de bu salı neler var? BİM 20 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; Atıştırmalıklar, Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et Ürünleri, Dondurulmuş Gıdalar grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. En çok dikkat çeken ürün ise 3lü paket halinde labne 92,50 TL fiyatla yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 20 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu
BİM 20 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 20 Ağustos 2024 Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr ₺249,00
Namet Dana Döner 500 gr ₺219,00
Ramiz Dana İnegöl Köfte 500 gr ₺219,00
Kaanlar Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 g ₺179,00
Karali Rize Siyah Çay 1 Kg ₺109,50
Akdo Dondurma Kavun - Şeftali 680 ml ₺99,00
İçim Labne 3x180 gr ₺92,50
Akdo Dondurma Sade 680 ml ₺90,00
Simbat Karışık Kuruyemiş 300 gr ₺90,00
İçim Az Yağlı Yoğurt 3 Kg ₺79,50
Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 gr ₺75,00 olarak satışa sunulacak.
Glora Karamelize Bisküvi Kreması 350 gr ₺63,50
Namet Acılı-Acısız Dana Kebap 150 gr ₺62,50
Banvit Piliç Salam 1000 gr ₺57,50
Züber Nohut Cipsi ₺50,00
Kınık Aromalı Maden Suyu Çeşitleri ₺50,00
Bubble Tea Siri Aromalı İçecek Çeşitleri ₺50,00
Pin Drinks Aromalı İçecek Çeşitleri ₺50,00
Juss Tea Buzlu Çay ₺50,00
Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 Litre ₺49,50
Aknaz Lor Peyniri 1 Kg ₺49,50
Limy Aromalı İçecek Çeşitleri 3 Litre ₺36,50
Eti Sultani Üzümlü Kepekli Bisküvi 369 g ₺35,00
Sek Protein Süt 330 ml ₺34,50
Eti Gong Pops Mısır Patlağı 110 gr ₺34,50
Glütensiz Sofra Muffin Kek 144 gr ₺34,50 fiyatlarıyla bu hafta salı günü itibariyle sizlerle olacak.
Sarıyer Kola Gazlı İçecek 2,5 Litre ₺34,50
Meray Tuzlu Leblebi 200 gr ₺28,50
İçim %18 Yağlı Krema 200 ml ₺27,50
Adora Dondurma Vişne Soslu Vanilyalı 100 ml ₺27,50
Wafer Master Limon Kremalı Gofret 165 gr ₺27,50
Sofra Kurabiye 85 gr ₺26,50
Ülker 9 Kat Tat Portakal Aromalı Şeker İlavesiz Gofret 118 gr ₺24,50
Sweeto Marshmallow Yumuşak Şeker 250 gr ₺24,50
Patito Patates Cipsi Çeşitleri 135 gr ₺24,00
Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre ₺23,90
Sek Çilekli Quark 140 gr ₺23,50
Haribo Yumuşak Şeker Ekşi Aromalı 115 gr ₺21,50
Orvega Meyve Bar 40 gr ₺19,50
Cheetos Maxx Peynirli Mısır Çerezi 80 gr ₺19,50
Sırma Meyve Aromalı Maden Suyu 1 Litre ₺19,50
Sırma Maden Suyu 1 Litre ₺16,50
Ülker Pembo Karışık Meyve Aromalı Sakız 3x22,5 gr ₺14,50
So Cool Buzlu Çay Çeşitleri 330 ml 13,50 TL ₺13,50
I-Cool Enerji İçeceği 250 ml ₺13,50
Sek Naneli Ayran 300 ml ₺9,90
Sek Az Yağlı Ayran 170 ml ₺4,75 fiyatlarla raflarda yerini alacak.