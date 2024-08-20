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TREND
Eklenme tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 09:50

BİM'de bu salı neler var? BİM 20 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 20 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Kuruyemişler, cipsler, glutensiz ürünler ve içecek grubunda birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ayrıca alerjisi olanlar için glutensiz ürünler satılacak. İşte BİM 20 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

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