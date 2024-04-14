BİM'de bu Salı neler var? BİM 16 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in Salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; Baharatlar, Soslar, Bakliyat, Kahvaltılıklar, Süt ve Süt Ürünleri, Temizlik ve Hijyen, Kişisl Bakım ve Takı grubunda özel fırsat ürünleri yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda ayrıca; Vita 1 litre bitkisel susuz yağ 79 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 16 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu
BİM 16 NİSAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'de bu hafta kişisel bakım kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 16 Nisan Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;
Capitol Saç Maskesi 54,50 TL
L'Oreal 200 ml Tonik 59,50 TL
Sleepy 50'li Islak Havlu 28,50 TL
Dermokil 30 ml El Kremi 12,50 TL
Osram 8,5 W Led Ampul 39,50 TL
Mehmet Aydın Katı Sabun 64,50 TL
Billmatik 10 Kg Toz Deterjan 225 TL
Çocuk Soket Çorap Çeşitleri10,50 TL
Prima Aktif Bebek Bezi Çeşitleri 415 TL
Arko El ve Vücut Kremi 300 ml 48,50 TL
Macromax Çizmez Oluklu Sünger 25 TL
Savon De Luxe 530 ml Sıvı Sabun 55 TL
Cosby Süpriz Hediyeli Oyuncak 19,50 TL
Maylo 32'li Bütçem Tuvalet Kağıdı 155 TL
Remove 2×100 ml Tüy Dökücü Krem 65 TL
Dermokil Kağıt Yüz Bakım Maskesi 19,50 TL
Dermokil Soyulabilen Ayak Maskesi 39,50 TL
Green Clean 1 Litre Çamaşır Deterjanı 145 TL
Green Clean 1 Litre Çamaşır Yumuşatıcı 95 TL
Naturalove Çengelli Bebek Yaka İğnesi 39,50 TL
L'Oreal Micellar 200 ml Temizleme Suyu 59,50 TL
Gloss Çocuk Boncuk Kolye ve Bileklik Seti 69,50 TL fiyatlarıyla bu hafta salı günü itibariyle sizlerle olacak.
Heinz 2'li Ketçap Set 59,75 TL
Noodle 60 gr Bardak 13,50 TL
Arifoğlu Baharat Çeşitleri 11 TL
Arifoğlu Baharat Çeşitleri 15 TL
Tat 350 gr Kornişon Turşu 26 TL
Chef Seasons Sos Çeşitleri 24,50 TL
Cardella Makarna Çeşitleri 10,25 TL
Arifoğlu 60 gr Limon Tuzu 10,50 TL
BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri gıda ürünleri karşılıyor.
Safir 1500 gr İyotlu Sofra Tuzu 11 TL
Saban 2,5 Kg Pilavlık Bulgur 49,25 TL
Efsane 5 Kg Yerli Pilavlık Pirinç 182 TL
Metin Geleneksel Çilek Reçeli 37,50 TL
Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 99,50 TL
Saban 2,5 Kg Kırmızı Mercimek 76,50 TL
Tukaş 700 gr Domates Rendesi 21,50 TL
Kent Boringer 24×10 gr Tavuk Bulyon 25 TL
Heinz 230 gr Amerikan Burger Sos 39,50 TL
Tayaş 300 gr Damla Yumuşak Şeker 32,50 TL
Pasta Veneta Tagliatelle 500 gr Makarna 33 TL
Duru 400 gr Haşlanmış Ürün Çeşitleri 17,50 TL
Nut Master 500 gr Kakaolu Fındık Kreması 39 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak