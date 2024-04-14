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TREND
Eklenme tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 16:32

BİM'de bu Salı neler var? BİM 16 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 16 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Kişisel Bakım, Temizlik ve Hijyen, Süt ve Süt Ürünleri, Atıştırmalıklar ve bakliyat grubunda onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Buğday unu 5 kg 68,75 TL fiyatla yer alıyor. İşte BİM 16 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

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