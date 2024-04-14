BİM'de bu Salı neler var? BİM 16 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

1 / 15



BİM'in Salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; Baharatlar, Soslar, Bakliyat, Kahvaltılıklar, Süt ve Süt Ürünleri, Temizlik ve Hijyen, Kişisl Bakım ve Takı grubunda özel fırsat ürünleri yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda ayrıca; Vita 1 litre bitkisel susuz yağ 79 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 16 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu