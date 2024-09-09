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TREND
Eklenme tarihi: 9 Eylül 2024 Pazartesi 16:56

BİM'de bu salı neler var? BİM 10 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 10 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Bebek bezleri, süt ve süt ürünleri, atıştırmalık ve kişisel bakım grubunda birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ayrıca aylık paket bebek bezleri 275 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 10 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

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