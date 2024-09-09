BİM'de bu salı neler var? BİM 10 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu.
BİM 10 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu
BİM'de bu hafta Kişisel et ve süt ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 10 Eylül 2024 Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;
Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 185 TL
Anka Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g 169 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL
Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL
Özgüllü Tereyağı 1 Kg 255 TL
Sek Kekikli Zeytinli Taze Peynir 150 g 34,50 TL
Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 G 75 TL olarak satışa sunulacak.
BİM'de bu hafta 'Okula dönüşün favorileri' etiketli paylaşmalık çikolata ve bisküviler yer alıyor. Ayrıca, "Happy Luck Love" etiketiyle satılacak olan kişisel bakım ürünleri de dikkat çekiyor.
BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.
Fiskobirlik Fındık Kreması 129,00 TL
Ülker Laviva Dolgulu ve Bisküvili Çikolata 36,50 TL
Susamlı Çörekotu Kraker 24,50 TL
Eti Burçak Tahıl Patlaklı Kakaolu Bisküvi 39,50 TL
Ülker Probis Kakaolu ve Muzlu Kremalı Proteinli Bisküvi 42,00 TL
Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye 35,00 TL
Ülker Rulokat Fındık Kremalı Rulo Gofret 45,00 TL
Oslo Vanilya Aromalı Gofret 65,00 TL
Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 275 TL
UniBaby Islak Havlu Uni Baby Aile 3x52'li 48,50 TL
Comfort Family Çocuk Atlet Kız-Erkek 89 TL
Comfort Family Boxer Erkek Çocuk 75 TL
Golden Rose Lip Gloss 99 TL
Golden Rose Renk Değiştiren Jel Ruj 109 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.