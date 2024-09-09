BİM'de bu salı neler var? BİM 10 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta 'Okula dönüşün favorileri' etiketli paylaşmalık çikolata ve bisküviler yer alıyor. Ayrıca, "Happy Luck Love" etiketiyle satılacak olan kişisel bakım ürünleri de dikkat çekiyor.





BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.

Fiskobirlik Fındık Kreması 129,00 TL

Ülker Laviva Dolgulu ve Bisküvili Çikolata 36,50 TL

Susamlı Çörekotu Kraker 24,50 TL

Eti Burçak Tahıl Patlaklı Kakaolu Bisküvi 39,50 TL

Ülker Probis Kakaolu ve Muzlu Kremalı Proteinli Bisküvi 42,00 TL

Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye 35,00 TL

Ülker Rulokat Fındık Kremalı Rulo Gofret 45,00 TL

Oslo Vanilya Aromalı Gofret 65,00 TL