BİM'de bu hafta neler var? BİM 20 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

PP Valiz Büyük boy 799 TL

PP Valiz Orta boy 699 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

Flamlı Eşarp 62,50 TL

Yazma 62,50 TL

Düz Dikişsiz Bone 34,50 TL

Duvar Tipi Düzenleyici 49,50 TL

Yüz Havlusu 65 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.