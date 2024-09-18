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TREND
Eklenme tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 12:56

BİM'de bu hafta neler var? BİM 20 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 20 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Sütlü Türk kahvesi makinesi, katlanabilir elektrikli bisiklet, Cam Temizleme Robotu, Çok amaçlı buharlı temizleme cihazı, elektronik su pompası ve dijital baskül indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Skyjet Rivero 125cc motosiklet peşin fiyatına 12 taksit avantajı ile 99.000 TL'den satılacak. İşte BİM 20 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu