BİM'de bu hafta neler var? BİM 14 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

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BİM'in bu hafta salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; Kişisel Bakım, Temizlik ve Hijyen, Süt ve Süt Ürünleri, Baharat ve Bakliyat, Dondurulmuş Ürün ve Soslar gibi fırsat ürünleri yer alıyor. 14 Mayıs BİM kataloğunda ayrıca; Mangal ve Piknik malzemeleri dikkat çekiyor. İşte BİM 14 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu