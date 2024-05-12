BİM'de bu hafta neler var? BİM 14 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; Kişisel Bakım, Temizlik ve Hijyen, Süt ve Süt Ürünleri, Baharat ve Bakliyat, Dondurulmuş Ürün ve Soslar gibi fırsat ürünleri yer alıyor. 14 Mayıs BİM kataloğunda ayrıca; Mangal ve Piknik malzemeleri dikkat çekiyor. İşte BİM 14 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu
BİM 14 MAYIS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 14 Mayıs 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;
Orkid 26'lı Hijyenik Ped Gece 89,75 TL
Queen 200'lü Desenli Peçete 14,50 TL
Dünya 200'lü Peçete Ecco Yeşil 21,50 TL
Golden Rose Dudak Koruyucu 69,50 TL
Bebem Natural Ultra Fırsat Paketi 238 TL
Golden Rose Kalem Ruj Smart Lips 65 TL
Orkid 36'lı Hijyenik Ped Normal 89,75 TL
Naturalove Kadife Makyaj Çantası 139 TL
Naturalove Kadife Makyaj Çantası 119 TL
Yeşim Masaj Aleti ve Gua Sha Taşı Seti 99 TL
Elidor 170 ml 1 Dk Süper Saç Kremi 72,50 TL
Cif Krem Temizleyici Amonyaklı 1500 ml 49 TL olarak satışa sunulacak.
BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.
Kişisel bakım ürünleri grubunda Lastik Toka Lolipop 35 TL
Gloss Boncuk Kolye 49 TL
Gloss Boncuk Bileklik 39 TL
Angie 75 ml El Kremi 27,50 TL
Golden Rose Likit Allık 105 TL
Casilli Kadın Baskılı Slip 149 TL
Persil 9 Kg Toz Deterjan 295 TL
Sleepy 90'lı Islak Havlu 23,50 TL
Newgen Yüz Bakım Kremi 59 TL
Çiçekli Sütyen Slip Takım 249 TL
Orkid 48'li Günlük Ped 52,50 TL
Newgen Yüz Serumu Çeşitleri 69 TL
Mr.Green 5'li Temizlik Bezi Seti 99 TL
Angie 150 ml Vücut Spreyi 58,50 TL
Jkosmec Yüz Bakım Maskesi 22,50 TL
Angie 100 ml Kadın Parfüm 99,50 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.
BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan katalogta;
Banvit Erpiliç Baget 75 TL
Bizebi 1 Kg Nohut 39,50 TL
Sunar 5 Litre Mısır Yağı 195 TL
Saban 2,5 Kg Nohut 119,50 TL
Safir 1500 gr İyotlu Tuz 9,50 TL
Pınar 900 gr Hindi Salam 78 TL
Etse 1 Kg Et Dana Kıyma 275 TL
Sahan 350 gr İçli Köfte 97,50 TL
Tariş 2 Litre Beyaz Sirke 26,50 TL
Bizebi 1 Kg Kuru Fasulye 49,50 TL
Sek 170 ml Az Yağlı Ayran 4,50 TL
Sek 1 Litre %0,5 Yağlı Süt 21,50 TL
Knorr 29 gr Mangal Harcı 17,50 TL
Sek 400 gr Süzme Yoğurt 37,50 TL
Bizebi 2,5 Kg Baldo Pirinç 119,50 TL
Dr.Oetker 258 gr Tavukgöğsü 25 TL
Dr.Oetker 143 gr Supangle 17,75 TL
Abalı 5 Litre Ayçiçek Yağı 197,50 TL
Chef Seasons Sos Çeşitleri 29,75 TL
Gülsan 1 Kg Reçel Çeşitleri 52,50 TL
Namet Soslu Köfte Çeşitleri 59,50 TL
Bizim 4×250 gr Margarin Paket 72 TL
Knorr 90 gr Çıtır Pane Harcı 17,50 TL
Dr.Oetker 2'li Sakızlı Muhallebi 25 TL olacak.
"Haftanın Önerileri" etiketi ile Bim aktüel indirim reyonlarında yer alacak ürünlerin devamında;
Tat 1500 gr Domates Salçası 94,50 TL
Saban 2,5 Kg Pilavlık Bulgur 47,50 TL
Knorr 24×10 gr Tavuk Bulyon 37,50 TL
Fide 480 ml İlikli Kemik Suyu 22,50 TL
Chef Seasons Baharat Çeşitleri21,50 TL
Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 132,50 TL
Tukaş 340 gr Mısır Konservesi 24,75 TL
Hürrem 65 gr Ezogelin Çorbası 9,50 TL
Seğmen 300 gr Reçel Çeşitleri 32,50 TL
Dr.Oetker 400 gr İrmik Helvası 37,50 TL
Mezzet 500 gr Revani Çeşitleri 42,50 TL
Destan 250 gr Kırmızı Pul Biber 49,75 TL olarak raflarda yerini alacak.