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TREND
Eklenme tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 17:09

BİM'de bu hafta neler var? BİM 14 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 14 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Kişisel bakım grubunda birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Asperox Sparx sirke limon ve karbonatlı hepsi bir arada temizlik gücü 30 kapsül bulaşık makinesi kapsülü 250 TL yerine 149,50 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 14 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

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